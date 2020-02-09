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默克尔接班人受质疑

2020年02月09日08:26  来源：新华网
 
原标题：默克尔接班人受质疑

　　在德国东部图林根州产生由极右翼政党助选的新州长后，被视为德国总理安格拉·默克尔接班人的安妮格雷特·克兰普—卡伦鲍尔在党内外遭受质疑。

　　德国自由民主党图林根州党主席托马斯·克梅里希5日当选州长，6日负压辞职，在任时间仅一天。根据选票结果分析，图林根州议会部分基督教民主联盟议员与极右翼政党德国选择党“联手”将克梅里希推上州长位置。

　　二战后，德国主要政党普遍拒绝与极右翼政党合作，默克尔所在的基民盟一直秉持这一立场。如今，克梅里希成为二战后首名由极右翼势力助选上台的州长，在全国范围引发震惊。

　　身为基民盟主席，克兰普—卡伦鲍尔先前指示图林根州的基民盟议员不要与选择党联手，但是最终投票结果表明该州的基民盟议员没有听从这一指示。克兰普—卡伦鲍尔7日批评图林根州议会基民盟议员，指出每个人都应该清楚选择党“投机取巧”。

　　克兰普—卡伦鲍尔要求图林根州重新举行议会选举，然而这一主张未获图林根州基民盟党员认可，理由是基民盟选情在图林根州本就低迷，重新投票风险太大。

　　克兰普—卡伦鲍尔还建议由绿党或社会民主党提名一位新的州长候选人，但左翼党、社民党和绿党提出批评，说她“无权派活”。

　　德国《图片报》评论，“克兰普—卡伦鲍尔看起来无能为力”，她接替默克尔当选下任总理的前景岌岌可危。

　　2019年10月图林根州举行议会选举，左翼党和选择党以超过30%和23.4%的得票率分列第一、二位，基民盟得票率21.8%，由先前的第一大党跌至第三大党。当时，克兰普—卡伦鲍尔强调不与极左翼政党合作，而基民盟图林根州主席迈克·默林对此质疑，声称会考虑与左翼党合作。

　　不少人认为，基民盟在德国东部选情不佳主要是由于立场模糊，缺乏左右翼那样明确的路线，默克尔、克兰普—卡伦鲍尔由此都遭受批评。

　　福沙舆论调查所7日发布的一项调查显示，如果重新举行州议会选举，基民盟恐遭重创，得票率预计从去年的21.8%跳水至12%。

　　克兰普—卡伦鲍尔的党内强劲对手弗里德里希·默茨本周宣布辞去贝莱德投资集团德国分部监事会内职务，准备全力投身政治，帮助基民盟“自我革新”。

　　选择党成立于2013年，反对默克尔政府的难民政策，反对德国过多参与欧洲联盟事务。随着欧洲难民危机爆发，默克尔政府接纳百万难民，极右翼民粹势力借此壮大，选择党在德国东部的支持率上升尤为明显。（顾梓峄）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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