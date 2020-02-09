走近“塞伦的珍宝”（旅人心语）

中美洲坐拥阳光、沙滩之美景，珍藏着玛雅文明遗迹，美丽而又神秘，不断吸引着来自世界各地的游客前来一探究竟。和许多中美洲国家一样，萨尔瓦多是玛雅文明发祥地之一，虽遗址在规模和知名度上无法与墨西哥尤卡坦半岛等地比肩，却也有着独特的魅力。

萨尔瓦多位于太平洋沿岸，面积约2.1万平方公里，人口近700万，是中美洲面积最小、人口最密集的国家。由于地处环太平洋火山带，境内火山众多，也被称为“火山之国”，海拔2385米的圣安娜活火山是该国境内最高峰。肥沃的火山土壤加上适宜的气候，让萨尔瓦多能够出产世界级的优质咖啡。然而，火山给萨尔瓦多带来的远不止沃土和温泉。

在萨尔瓦多中部，距离首都圣萨尔瓦多约35公里，有一处玛雅文明遗址，名为“霍亚·德·塞伦”，意思是“塞伦的珍宝”，也被称为“美洲的庞贝古城”或“玛雅人的庞贝古城”。

意大利庞贝古城因公元79年维苏威火山爆发而被火山灰掩埋，古代村落布局、房屋结构等得以保存下来，为人们了解古罗马社会生活提供了珍贵的资料。而几百年后，在地球另一端，一个玛雅村落的生活场景也因一次火山爆发而被完整地留存下来，这便是“塞伦的珍宝”。

玛雅文明发源于公元前，主要分布在墨西哥尤卡坦半岛和中美洲地区。萨尔瓦多中部山谷里的玛雅农耕村落历史可以追溯到公元5世纪以前。经年累月，火山灰成为肥沃的土壤，为迁居来此的玛雅人种植农作物提供了天然的养料。然而，公元600年前后，萨尔瓦多中部的洛马·卡尔德拉火山爆发，方圆10公里都被岩浆和火山灰吞没，附近的玛雅村落被尘封于地下。

“塞伦的珍宝”于上世纪70年代被偶然发现，1993年被联合国教科文组织列为人类文化遗产，截至目前，已经发掘出10处小遗迹。据考古学家推测，公元400年前后，至少有200多玛雅人聚居于此。

与壮观的玛雅金字塔和其它恢弘大气的玛雅文明遗址相比，“塞伦的珍宝”一点儿也不起眼，却向人们真实地展现了玛雅人当时的日常生活。被发掘的遗址处于半地下，或许少了几分帝王陵墓的霸气，却多了几分生活气息。

遗址包含了当时玛雅人居住的房屋、仓库、举办重要活动的场所、占卜室、蒸汽浴房等建筑遗迹，不同的坑位保留了不同场所的剖面或残垣。令人惊讶的是，1400多年前，玛雅人已开始利用竹子来支撑和加固泥土建造的房屋，在遗址大部分墙体上都能发现有序编织的竹网，像极了如今建筑的钢筋结构。

玛雅人的卧室、厨房、仓库以及屋外用来耕作的空地都被一一标明。在这些房屋内发现的许多器皿、刀具等生活用品和一些手工艺品，如今都已收藏在遗址公园的博物馆内。

在古罗马的庞贝古城，火山灰残酷地“凝固”了人们临终前的百态，给人极大的震撼。而“塞伦的珍宝”遗址中并没有发现人类遗骸或是人类殒命于灾难的迹象。考古学家推测，玛雅人在火山爆发前就已经全部撤离。相比于前者用残酷的方式定格了历史瞬间，后者更像是做好了准备之后的告别，让时间永远停留在了那一刻，让人们在今天能有机会了解玛雅人1400多年前的生活方式。

时过境迁，沧海桑田。当年的火山口变成了美丽的火山湖，层层火山土壤上生长出新的作物，孩子们在遗址旁嬉闹，或是用歪歪扭扭的字抄着遗址介绍，似乎在完成老师布置的作业……时间似在这里静止了一瞬，将这个玛雅村落原貌封存，但生命依然在此生生不息。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)