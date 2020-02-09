去年9月，我怀着对中国文化和历史的热爱之情，来到位于武汉的华中农业大学工作。武汉是一座美丽的城市，这里的人民非常热情。我非常热爱我现在的工作，喜欢武汉的生活，为我的中国学生感到骄傲。

令人伤心的是，新冠肺炎疫情近期肆虐武汉。但我婉拒了日本政府安排的回国包机，决定继续留在武汉。因为在这里，有我的研究室，也有我的同事和学生。我的妻子和孩子们十分支持我的决定。疫情刚发生时，父母希望我回到日本，当我把我的想法告诉他们的时候，他们也十分支持我的决定。

华中农业大学对我关照有加，经常询问我生活是否有困难，及时为我提供口罩和消毒液。正如世界卫生组织总干事谭德塞所言：“毫不夸张地说，中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆。”我对此非常认同。当前，中国人民正在全力以赴抗击疫情。中国政府采取了果断、有效措施，全力遏制疫情蔓延，防控工作正在逐步取得成效。

然而令人担忧的是，新冠肺炎疫情发生后，一些国家和地区出现了一些过度反应，这些行为令人非常担忧。世界卫生组织表示，没有理由采取不必要的措施干扰国际旅行和贸易，不建议限制贸易和人员流动。病毒固然可怕，比病毒更可怕的是谣言和恐慌。希望国际社会能够理性、冷静地认识这场疫情，并作出科学、恰当的应对。

人类只有一个地球，各国共处一个世界。新冠肺炎疫情发生后，更需要各国密切合作，在防控疫情进一步扩散、研发治疗药物、信息共享等方面共同努力。

作为一名日本人，我曾在美国生活近7年，在德国工作近8年，对各国制度有些了解。此次疫情发生之后，中国上下同心，一方有难八方支援，有效防止了疫情扩散蔓延，这让我看到了中国制度在应对疫情上的优越性。我坚信中国政府能够控制疫情，中国人民一定会打赢疫情防控阻击战。武汉，我在这里，我将和中国人民站在一起，共克时艰。

武汉加油！中国加油！

（作者为华中农业大学植物科学技术学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)