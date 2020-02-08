蒙古民主党副主席德勒格尔玛：坚信中方一定能够很快遏制疫情蔓延

2月7日，驻蒙使馆柴文睿（右四）大使会见蒙古民主党副主席德勒格尔玛（左四）、外事书记苏赫巴特尔（左三）一行。

人民网乌兰巴托2月7日电（记者 霍文）蒙古民主党副主席德勒格尔玛、外事书记苏赫巴特尔等7日来到中国驻蒙古国使馆，代表民主党就新冠肺炎疫情表示慰问并捐款。柴文睿大使和使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞李雁军等会见德一行。

德勒格尔玛表示，蒙中两国是永远的邻居，蒙古民主党高度重视发展对华关系，同中国共产党建立了良好的友谊。中国发生新冠肺炎疫情以来，始终牵动着蒙古人民的心，我们愿献出自己一份爱心，向中国人民表达慰问和支持。我们坚信,在中国政府高效领导和中国人民团结努力下，中方一定能够很快遏制疫情蔓延。我们愿同中国朋友携手努力，为两国民众的健康事业做出贡献。

柴文睿对此表示感谢。他说，疫情发生后，蒙古政府和社会各界人士纷纷通过各种方式向中方表达慰问并组织捐赠活动，这反映了近年来中蒙两国关系的高水平发展，体现了两国人民之间真挚的友谊，中方对此非常感动和感谢。中方愿一如既往同蒙各政党巩固和发展友好合作关系。中国大使馆愿积极发挥桥梁作用，推动中国共产党同蒙古民主党交流合作不断发展。相信在这样的危难时刻，中蒙两国人民一定能够携手合作，共同战胜疫情，保护好两国民众的健康。祝愿蒙古人民度过一个安全、祥和的白月节。

柴文睿还介绍了中方积极有效应对疫情的举措，并强调，中国有以习近平同志为核心的党中央强有力领导的优势,有社会主义制度集中力量办大事的优势，有全国人民团结一心、众志成城的强大精神力量，我们有能力、有信心尽快打赢这场防疫阻击战。

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