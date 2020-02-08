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蒙古国防部长恩赫包勒德：相信中国人民一定能取得最终胜利

2020年02月08日15:31  来源：人民网-国际频道
 
2月7日，中国新任驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国防部长恩赫包勒德（右）。
2月7日，中国新任驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国防部长恩赫包勒德（右）。

人民网乌兰巴托2月7日电（记者 霍文）2月7日，中国新任驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国防部长恩赫包勒德，驻蒙使馆武官包玉海大校、蒙古国防部外事局长冈苏和上校在座。

恩赫包勒德首先欢迎柴文睿大使履新。他表示，蒙中两国是友好邻邦，两国两军关系近年来发展迅速，各领域合作交流不断拓展，蒙古国目前与30多个国家建立了军事外交关系，但合作最广、互信度最高的是蒙中关系。他本人于2018年正式访问中国，与中国军方高层进行了深入广泛的交流，取得了丰硕的成果，相信柴大使一定能继续推动两国两军关系迈上新的台阶。恩对中国目前发生的疫情表示关切，对中国政府采取的有力措施表示敬佩，相信中国人民一定能取得最终胜利。

柴文睿首先转达中国国防部长魏凤和上将对他的问候。他表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，在双方共同努力下，两国各领域合作交流取得长了足发展。两军关系是两国关系的重要组成部分，近年来，中蒙两军在高层互访、军事技术装备、联合演习训练、人员培训等方面的合作取得了很多成果，并建立了定期进行防务安全磋商的机制，这些成果丰富了两国全面战略伙伴关系的内涵，增进了两国两军互信。下一步，期待与蒙国防部共同努力，推动两国国防领域合作迈上新台阶。柴大使还介绍了中方积极有效应对疫情的举措，感谢蒙古政府和人民在中国发生疫情后给予理解和支持，表示中国人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,团结一心、克服困难，一定能尽快打赢这场防疫阻击战。

(责编：崔越、徐祥丽)
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