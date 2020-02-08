驻蒙古国大使柴文睿：有信心尽快打赢疫情防控阻击战

2月6日，中国驻蒙使馆柴文睿（左二）当地媒体吹风会。

人民网乌兰巴托2月6日电（记者 霍文）中国驻蒙古国使馆6日邀请当地主流媒体TV2电视台、发行量最大报纸《日报》、最大网络媒体NEWS新闻网作客使馆，驻蒙使馆柴文睿大使就当前新型冠状病毒肺炎疫情防控情况进行吹风，并就中蒙关系发展、“一带一路”倡议同蒙古发展战略对接等回答了蒙方记者提问。

关于疫情防控，柴文睿简要介绍了有关情况。他表示：当前中国人民正在同肺炎疫情进行严肃斗争。习近平主席亲自指挥部署，李克强总理领导中央应对疫情工作领导小组开展全方位抗击疫情工作，迅速建立了覆盖全国的联防联控体系，采取了最为全面、最为严格的举措。其中很多举措远远超出《国际卫生条例》要求和世界卫生组织的建议。尽管疫情形势复杂严峻，但防控工作正在逐步取得成效。相关疫苗研发已经启动，新建隔离医院已经投入使用。虽然此次感染人数较多，但中国境内病例死亡率非常低，仅为2%，远远低于埃博拉、H1N1流感、非典（SARS）、中东呼吸综合征（MERS）等传染病。目前治愈率不断上升，相信疫情会迎来拐点，出现好转。中国有以习近平同志为核心的中国共产党中央集中统一领导的优势，有中国特色社会主义制度集中力量办大事的优势，有全国人民团结一心，众志成城的精神优势，我们有信心、有能力、也有资源尽快打赢这场疫情防控阻击战。

面对疫情，中国首先要对本国人民的生命安全和身体健康负责，同时也要为全球卫生安全事业承担应尽国际义务。疫情发生以来，中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，第一时间向世卫组织通报疫情情况，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列，积极回应各方关切，加强与国际社会合作。目前，在中国境外确诊病例仅占所有病例的不足1%，很高兴看到蒙古尚未发现病例.这些也表明了中方为控制疫情传播、保护世界人民健康尽了最大努力，采取了最有力的举措。

国际社会对中方防控疫情举措予以高度评价。认为中国所作努力值得尊重和赞赏，相信中方能够最终战胜疫情。世界卫生组织总干事谭德塞表示，“我对中国领导层和中国人民抗击疫情的决心感到十分震撼。中国采取的有力措施不仅对中国有利，对世界也有利。这体现了中国的责任担当、信心和能力，中国为各国防疫工作树立了新标杆。”

1月30日，世界卫生组织宣布新型肺炎疫情为“突发公共卫生事件”，不是因为中国的防疫措施不够，主要是为照顾医疗卫生条件较差的国家，动员更多国际资源应对疫情。2月3日，世卫组织总干事谭德塞再次重申“各国应基于事实，科学理性统筹兼顾；防范是必要的，但无需过度反应。世卫组织不建议各国采取任何旅行或贸易限制措施。”中方愿继续同国际社会加强合作，共同做好疫情防控，也希望各国都客观、理性看到中国疫情和防疫工作，不要采取过度的限制措施。

在许多国家都以不同方式表达对中国抗击疫情的支持和帮助的时候，美国却反其道而行之，不仅未向中国提供任何实质性帮助，还对中国疫情做出过激反应，采取过度应对措施，一些高官甚至发表对华不友善的言论，带了一个很不好的头。我们对此表示反对。

患难见真情，爱心暖人心。疫情发生后，蒙古国总理呼日勒苏赫和外长朝格特巴特尔分别向李克强总理和王毅国务委员兼外长致慰问电，蒙古政府宣布向中方捐款20万美元，蒙古各政党领导人和友好组织、各界民众也纷纷向中方表达慰问，号召捐助。看到蒙古朋友们的善意和善举，我们非常感动，表示由衷感谢。这充分体现了近年来中蒙关系发展的高水平，体现了两国人民的深厚友谊。蒙方日前针对中蒙口岸通关和人员往来采取了限制措施，中方对此表示理解，同时也希望蒙方尊重世卫生组织建议，并从维护中蒙两国人民友好和两国关系大局出发，逐步放宽有关管控措施，将对两国人员往来和贸易的负面影响降到最低。中方将同蒙方继续加强合作，共同防控疫情传入蒙古。祝蒙古人民过一个祥和的新年。

(责编：崔越、徐祥丽)