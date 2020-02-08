蒙古国卫生部长萨仁格日勒：愿同中方共同做好疫情防控工作

2月6日，中国新任驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国卫生部长萨仁格日勒（右）。

人民网乌兰巴托2月6日电（记者 霍文）2月6日，中国新任驻蒙古大使柴文睿到任拜会蒙古卫生部长萨仁格日勒，双方就当前新型冠状病毒肺炎防控工作和两国卫生领域合作等进行工作交流。

萨仁格日勒欢迎柴大使履新。她表示，蒙中两国是永远的邻居，近年来中方在医疗卫生领域给予蒙古国很多支持和帮助，大大造福蒙古国人民，蒙方对此表示感谢。当前中国面临新型冠状病毒肺炎疫情，蒙卫生部门对此高度关注，愿同中国大使馆等有关部门保持密切沟通配合，共同做好疫情防控工作并推动双方医疗合作向前发展，保护好两国民众健康，不断丰富两国全面战略伙伴关系的内涵。

柴文睿表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民有着深厚的传统友谊。在双方共同努力下，近年来中蒙全面战略伙伴关系取得长足发展，正站在新的历史起点。在这一重要时期出任驻蒙古国大使，我深感使命光荣、责任重大。我期待同蒙古国卫生部门和医疗界人士共同努力，推动中蒙卫生医疗合作迈上新台阶。中方将继续秉持“亲诚惠容”的周边外交理念，关心蒙古国人民的健康福祉，为蒙古国卫生医疗事业提供力所能及的帮助。

柴文睿还介绍了中方积极有效应对疫情的举措，并强调，中国有以习近平同志为核心的党中央强有力领导的优势,有社会主义制度集中力量办大事的优势，有全国人民团结一心、众志成城，不畏艰苦勇于战胜困难的强大精神力量，我们有能力、有信心尽快打赢这场防疫阻击战。

驻蒙古使馆公使衔参赞杨庆东、文化参赞陈霜等参加会见。

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