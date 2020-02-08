中国代表积极评价联合国对中国防控新冠肺炎疫情的坚定支持

人民网联合国2月8日电（记者 李凉）7日，中国常驻联合国代表张军大使应约会见联合国开发计划署代理副署长沃赫拜。沃赫拜转交了联合国开发计划署署长施泰纳就新冠肺炎疫情防控致中国领导人的信，表示开发署对中国充满信心，同中国人民坚定站在一起，愿全力提供协助。

张军全面介绍中国疫情防控工作，强调在习近平主席亲自部署、亲自指挥下，我们全国动员、全面部署、快速反应，采取了最全面、最严格的防控举措。有关工作正在逐步取得成效，我们完全有信心、有能力战胜疫情。

中国政府本着开放、透明和负责任的态度开展国际合作，分享信息，切实维护在华外国人生命健康，受到国际社会高度评价。

疫情发生以来，联合国始终坚定同中国站在一起。古特雷斯秘书长通过各种形式表达对中国防控工作的全力支持和充分信心。第74届联大主席班迪呼吁国际社会保持团结，尊重科学，避免恐慌和抹黑。联合国儿童基金会快速响应，向中方提供紧急医疗物资援助。施泰纳署长、多位联合国高级官员以及联合国反恐办公室、妇女署、人口基金、南南合作办公室、文明联盟等亦通过不同方式向中方表达支持。中方对此深表感谢。

张军表示，世卫组织多次呼吁各国不要过度反应。一些国家针对疫情采取了加强检疫防疫等措施，我们对此表示理解和尊重。与此同时，也有一些国家采取全面停航、全面限制中国公民入境等举措。这些举措违背世界卫生组织专业意见，不仅无助于疫情防控，而且干扰正常人员往来，造成负面影响。个别国家将疫情防控政治化，少数人发表种族主义言论、采取歧视行为，违背人类良知，应受到严厉谴责。

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