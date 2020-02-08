中国代表呼吁国际社会合力应对全球恐怖主义威胁

2月7日，中国常驻联合国副代表吴海涛在安理会应对“伊斯兰国”威胁国际和平与安全问题情况通报会上发言。 李凉 摄

人民网联合国2月7日电（记者 李凉）7日，联合国安理会召开应对“伊斯兰国”威胁国际和平与安全问题情况通报会。中国常驻联合国副代表吴海涛在发言中表示，国际社会必须对全球恐怖主义的回潮保持警惕，树立人类命运共同体意识，加强务实合作，合力应对恐怖主义威胁。

吴海涛说，当前的国际反恐形势依然严峻，极端主义与恐怖主义密切交织。世界多地发生恐怖袭击，给当事国造成巨大伤害。“伊斯兰国”虽遭受挫折，但正以秘密网络的形式迅速重组，在伊拉克边远地区继续攻击官方人员及设施。外国恐怖作战分子的处置、恐怖组织与跨国有组织犯罪的联系、恐怖融资地下渠道泛滥等问题对各国构成挑战。面对这一形势，国际社会必须对全球恐怖主义的回潮保持警惕，树立人类命运共同体意识，加强务实合作，合力应对恐怖主义威胁。

一是应继续发挥联合国及安理会在反恐领域的中心协调作用。打击恐怖主义应遵循《联合国宪章》宗旨和原则，尊重当事国主权和会员国反恐主体责任，坚持统一标准，全面落实安理会相关决议及《联合国全球反恐战略》。

二是应致力于消除恐怖主义滋生的根源。国际社会应推动通过政治手段和平解决热点问题，协助会员国减贫脱贫、实现可持续发展，鼓励不同文明和宗教之间平等对话，加强对青年的教育并提高就业水平，促进社会的包容性，消除极端化思想影响。应向发展中国家提供援助，加强会员国反恐及去极端化能力建设。

三是应结合当前国际恐怖主义发展的新趋势和新特点加强国际反恐合作。重点支持会员国解决恐怖分子滥用互联网及通讯技术、恐怖组织融资渠道多元化以及恐怖组织与有组织犯罪合流等突出问题。联合国反恐办公室、安理会反恐执行局、1267委员会等机制应严格遵照有关决议和议事规则，密切合作并形成合力。

吴海涛表示，中国深入参与联合国、上海合作组织和全球反恐论坛等反恐合作，同许多会员国在反恐情报交流、打击恐怖融资、跨国有组织犯罪和网络恐怖主义等领域开展卓有成效的合作。中国通过中国－联合国和平与发展基金，支持反恐办开展“大型体育赛事安保”和“非洲反恐协调中心能力建设”等项目。中国将积极参加反恐办牵头的系列地区反恐会议、《联合国全球反恐战略》第七次审评及反恐高级别周等各项活动，愿为此做出贡献。中国去年10月下旬接待安理会反恐执行局访华，促进了双方了解和政策对话，加强了中国与联合国机构的反恐合作。中国愿同世界各国一道，携手应对恐怖主义威胁，共同维护世界和平与稳定。

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