新型冠状病毒，全球的挑战——墨西哥人讲述中国在病毒面前的真实状况

尽管目前冠状病毒在中国的传播对中国社会健康构成了挑战，但新的迄今无治愈方式的病原体的出现实际上是全球性挑战。

2020年初，世界卫生组织预测全球健康的主要威胁之一是一种新的高度传染性病毒（可能是流感毒株）的“不可避免的大流行”。

世卫组织将这一问题预测为迫在眉睫的威胁，世卫组织表示：“目前的情况不是这种传染病是否会袭击，而是它会在何时何地袭击，因为它将迅速蔓延并可能威胁数百万生命。”

新的冠状病毒2019-nCoV的出现首先是在中国湖北省省会武汉市发现的，然后发生了预料中的紧急情况，该紧急情况可能起源于世界任何国家。

根据世界卫生组织的说法，所有国家都必须做好应对和预防这种疾病暴发的准备，并应在卫生系统和基础设施加大投资力度，“以备在发生紧急情况时确保居民的安全”。

根据2002年和2003年的SARS经验，中国对武汉出现新的冠状病毒的反应受到世卫组织的称赞，世界卫生组织于1月30日宣布该传染病的暴发，并表示它是“具有国际重要性的突发公共卫生事件”。

信任中国

在中国生活或曾经生活在中国的墨西哥人，都不约而同地强调了中国人民应对冠状病毒造成的突发事件时的团结，以及政府和医学界为遏制疫情所做的努力。

“中国一直被认为是一个具有政治意愿执行项目并带领公民前进的国家。近年来在武汉学习国际法博士学位的利泽特·拉莫斯（Lizette Ramos）说，中国对冠状病毒暴发的反应是令人钦佩的。

她特别说起当武汉以创纪录的时间建造了一个医院（该医院现在已经投入使用）时，国际社会表达出的惊讶之情，还有武汉在居民区和大学中提供食物和口罩方面的协调能力同样令人吃惊。

他感到遗憾的是，在某些地方，这种流行病已导致针对中国公民的仇外心理，甚至这导致在社交网络上创建了一个名为“我不是病毒”的话题标签。

“我知道中国一定会脱离艰难的处境。我选择投信任票。这种病毒需要国际帮助，而不是隔离。”她说。

利泽特·拉莫斯（Lizette Ramos）

团结一致 应对艰难

居住在深圳市的路易斯·劳尔·特纳·帕里拉（LuisRaúlTena Parrilla）着重强调了中国政府对局势的管理以及中国医疗界为遏制这一流行病所做的努力。

“重要的是中国人和外国人的感觉。”他说：“总的来说，我们感觉到同舟共济，我们都必须遵循政府建议的措施，以尽快摆脱这种局面。”

它突出显示了中国政府和公司都采取的控制措施，例如跟踪到过湖北省的人员以及政府发布的明确指令。

“政府已经传达了该疾病的症状，并强调了预防该疾病的最重要措施：使用口罩，洗手，避免拥挤的地方以及保持健康，以拥有更强的免疫系统。”他说，“这些信息经常通过多种方式提供给我们，例如：短信，微信群，新闻门户网站，工作通知和药房海报等。”

他补充说，许多外国人不断在外国人圈子中分享有关政府对疫情爆发采取的行动的信息以及用真实的新闻和数据来消除虚假新闻。

他说：“热爱中国的中国人和外国人都希望，这场悲剧和危机，也是向世界展示中国的一个机会，让世界知道，团结的中国可以做到世界上其他地方不可能做到的事情。”

路易斯·劳尔·特纳·帕里拉（Luis Raúl Tena Parrilla）

(责编：崔越、徐祥丽)