民主党艾奥瓦初选遇尴尬：结果3天仍难产

艾奥瓦州一处党团会议会场 中新社记者 陈孟统摄

人民网华盛顿2月7日电（记者 张梦旭）在延迟长达3天后，艾奥瓦州民主党6日晚间公布对100%选区的统计数据。但是这个结果仍难掩尴尬，印第安纳州南本德市前市长布蒂吉格和佛蒙特州联邦参议员桑德斯的选票只有0.09%的差额。目前，两位参选人都宣布自己获胜。而在艾奥瓦州举行的共和党预选中，总统特朗普毫无悬念胜出。

手机计票程序关键时刻掉链子

艾奥瓦地处美国中西部，是一个地广人稀的农业州，也是关键摇摆州之一。尽管人口只占全美的1%，但自1972年以来就一直是第一个举行初选的州，决定了各参选人的势头。过去9位民主党总统候选人，有7位在艾奥瓦州赢得了初选。2016年希拉里就是在这里以4张党员票之差击败桑德斯，并陆续在各州初选中胜出，最终获得党内提名。2008年大选中，奥巴马在艾奥瓦打响头炮，最终一举击败对手希拉里而取得民主党提名。

与大多数州采用填写选票的初选投票不同，艾奥瓦、内华达、夏威夷等少数州仍保留着党团会议的传统选举形式，也就是总统参选人的代表们作拉票发言后，选民会走向心仪参选人的阵营，人们会招揽还没拿准主意的人加入到己方。计票方式是原始的“数人头”，各阵营互相监督点票。艾奥瓦州90个县共有1678个党团大会场地，它们通常是学校的体育馆、图书馆、教堂和工会大堂等等，有的甚至是在某人家里。

在本次民主党初选中，艾奥瓦州有史以来第一次使用一款名为“iowareporterapp”的产品来报告投票结果，而不是通过电话来报告结果。据说这是为了简化流程，更快发布结果。然而，3日晚上投票结束后，民主党却遭遇了大写的尴尬。原本投票后半个小时左右就可以公布部分结果，计票人员在计票时发现3组数据“前后矛盾”，表示将推迟公布。

不过这次技术问题可不是美国政客经常疑神疑鬼的外国黑客攻击或网络入侵，始作俑者正是这款手机应用程序。该州民主党在一份声明中解释称，用于收集结果的应用程序出现“编码”问题，出现无法登录、无故关闭的状况，导致各选区的官员需要重新通过电话或者电邮通报结果。计票人员甚至不得不翻出最初用于记录结果的纸质备份来重新计票，本来是节约时间和人力的新技术，没想到却大大增加了工作量。

“民主党党团会议是一场彻头彻尾的灾难”

这款应用是由一家名为Shadow（影子）的公司开发的。据艾奥瓦州联邦选举委员会的数据显示，这款应用程序开发仅用了2个月时间，预算约为6万美元。专家表示，对于一款将用于选举等高风险场景的应用来说，这是一个相对较低的预算，而且时间仓促。

CNN记者实地走访发现，“影子”公司注册地在华盛顿一个涂满涂鸦的小巷里。写字楼前台透露，“影子”团队在上个月已经搬走了，目前地址不为人知。那么这个神秘的“影子”公司到底是谁？ 职场信息网站“领英”的信息显示，“影子”公司是在一年多前由希拉里·克林顿2016年总统竞选班底资深人士创立的，很多高管都和希拉里团队有紧密的联系。例如，公司首席执行官涅米拉曾是希拉里的产品总监，首席运营官希基曾是希拉里团队的工程经理，首席技术官兼首席软件架构师戴维斯曾是希拉里团队的后端工程师。

然而，即使没有这个有缺陷的应用程序，艾奥瓦州的计票过程也极其复杂。按照规定，支持者未达到一定比例（15%）的参选人，其支持者必须重新选择。这个时候，支持比较靠前的参选人就可以现场拉拢这些选民做出新的选择。当然，这样的方式也会让党团会议的过程可能会被拉得很长。《纽约时报》评论说，即使不是因为技术故障，这可能也会增加清点工作的难度，增加复杂性，并使结果变得模糊。

"民主党党团会议是一场彻头彻尾的灾难。什么都不管用，就像他们统治这个国家一样。"美国总统特朗普4日在推特上说。艾奥瓦州民主党前主席德里克?伊顿则将此次计票事件称之为"一场全系统的灾难"。

对此，立场篇保守派的《华尔街日报》讽刺道，一个花了3年时间质疑2016年选举合法性的政党，竟然无法保证自己的选举安全，一个承诺对美国医疗、能源和金融能够进行更专业治理的政党，其计票能力甚至不如古雅典人。"

民主党阵营选战看点多

民主党全国委员会主席汤姆·佩雷斯6日晚呼吁对艾奥瓦州党团会议的结果进行“重新评估”，称在经过三天的技术问题和拖延后，有必要“确保公众的信心”。然而，公众和候选人似乎早已对这个离奇的选举失去了兴趣，民主党候选人陆续赶往将于11日举行初选的新罕布什尔州，他们对艾奥瓦州没有产生一位明确的领跑者感到沮丧。

《费城问询者报》内政事务专栏作家威尔·邦奇说："艾奥瓦州的灾难不是美国例外论快车道上的一个临时减速带，而是我们民主衰落的一个戏剧性例子"我们已经对美国政治的基础——选举失去了所有的信心，这使得阴谋论在网络上颇为盛行。没错，艾奥瓦州是一场彻头彻尾的灾难，但它也可能是一记警钟，一个转折点。我们太害怕做出根本性的改变，以至于美国的政治制度甚至比美国职业棒球大联盟还要糟糕，它会让人窒息。”

分析人士指出，即使没有计票问题这出闹剧，艾奥瓦州民主党初选留下的悬念已经很多。全国民调一直领先的拜登在艾奥瓦得票率只屈居第4 ，领跑地位岌岌可危。80后的布蒂吉格成为最大赢家，有可能被民主党建制派视为“希望之星”。打激进变革牌的桑德斯和沃伦激烈争夺左翼选民，但令温和派选民却步，桑德斯尤其不受建制派和党内温和派欢迎。3月初多州进行初选的“超级星期二”上，亿万富豪布隆伯格将杀入竞技场，这些都为2020年美国总统选举民主党选情带来了变量和看点。

(责编：崔越、徐祥丽)