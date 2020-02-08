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欲大幅削减关税　英国寻求与美国签自贸协定

2020年02月08日08:51  来源：新华网
 

英国政府高级官员6日说，英国寻求与美国达成自由贸易协定，增加对美出口。

英国国际贸易大臣兼贸易委员会主席伊丽莎白·特拉斯当天在议会宣读一份声明，说英美自贸协定将“确保全面、大幅和互利的关税削减”，“将增加英国企业对美国市场的出口，降低物价，增加英国消费者的选择”。

英国原本作为欧洲联盟成员国享受与美国的自贸安排，但1月31日正式“脱欧”后，英国需要在年底过渡期结束前与欧盟确定未来关系，同时尽力与美国等主要经济体敲定自贸协定。

美国是欧盟之后英国第二大贸易伙伴。2018年，英国大约19%出口商品销往美国，从美国进口商品占比大约11%。双方官员先前说，希望2020年达成自贸协定。但多家媒体报道，实现这一目标难度不小。

美国政府去年发布与英国贸易协议的目标，包括寻求取消非关税壁垒，例如对“氯洗鸡”和激素处理肉类的限制。英国多名内阁大臣先前说，不会以降低食品标准为代价，谋求与美方达成贸易协定。

另外，美方希望英国市场对美国医药产品和医疗器械全面开放，但英方担心那样做将影响国民保健制度所规定的价格限制，增加国民支出。

英国国际贸易大臣特拉斯6日告诉议会，就食品标准和动物福利等事宜，英方不会妥协，国民保健制度药物定价“不会拿到谈判桌上”。

除了美国，英国同时寻求今后数月与日本、澳大利亚和新西兰等国开始谈判自贸协定。英国外交大臣多米尼克·拉布本周晚些时候将访问澳大利亚、日本、新加坡和马来西亚，磋商包括自贸协定在内的事务。

“在所有的磋商中，我们将经历一番困难的讨价还价，”特拉斯说，“如果离开（谈判桌）符合国家利益，我们将准备（那样做）。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、徐祥丽)
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