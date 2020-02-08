巧合？“脱欧”日欧盟向英国追讨11亿英镑“会费”

英国“疑欧派”准备欢庆脱离欧洲联盟当天，欧盟向英国追讨经年度计费调整后需缴纳的11亿英镑（约合99亿元人民币）附加预算。欧盟称发此账单属常规操作，时间“纯属巧合”。

英国《泰晤士报》6日报道，依据英国与欧盟达成的退出协议，即便英国1月31日正式“脱欧”，缴纳这笔“会费”也属法定义务。

欧盟委员会一名发言人解释，欧盟年度预算调整是“例行”规则，“成员国有义务参与预算分摊”，而英国“那天还是成员国”，应继续承担义务。发送账单的日期由欧盟法律规定，“落在‘脱欧’日当天纯属巧合”。

这一费用调整基于欧盟各成员国去年经济的实际表现。由于英国经济表现优于预估，而德国等欧元区大国经济表现不佳，英国在预算分摊中的份额因而上升。欧盟委员会发言人指出，英国2017年和2018年曾收到过“会费”返还。

加上这笔附加预算，英国2019年向欧盟贡献的“会费”超过了100亿英镑（901亿元人民币）。而在截至今年年底的“脱欧”过渡期内，英国将继续留在欧盟单一市场和关税同盟，仍需全面参与预算分摊，预估需缴纳114亿英镑（1027亿元人民币）。

英国“疑欧派”代表、脱欧党党首奈杰尔·法拉奇呼吁政府在下月开始的英欧未来关系谈判中把拒缴“会费”作为筹码。每年向欧盟缴纳高额“会费”是英国“疑欧派”主张“脱欧”的一大理由。他们认为，英国服务业和经济整体表现相较于其他欧盟成员国更好，反而因此遭遇欧盟规则的“惩罚”。

英国离开后，欧盟如何弥补财政预算缺口成为难题。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔正与成员国领导人磋商，争取就2021年至2027年欧盟七年期预算达成一致。按照《泰晤士报》的说法，这一七年期预算的缺口超过800亿欧元（6122亿元人民币），可能最后要由荷兰、奥地利、丹麦和瑞典填补。（海洋）（新华社专特稿）

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