真情四十载 携手创辉煌（大使随笔）

海内存知己，天涯若比邻。广袤的太平洋将中国与哥伦比亚紧密相连。1980年2月7日，中国与哥伦比亚建交，两国关系从此翻开崭新的一页。40年来，中哥两国跨越空间的距离，跨越文化的差异，跨越语言的障碍，始终守望相助，双边关系稳定发展，收获累累硕果。

两国高层互访频繁，友好互信不断加深。2015年11月和2016年11月，习近平主席同时任哥伦比亚总统桑托斯两度在亚太经合组织领导人非正式会议期间举行双边会见。2019年7月杜克总统来华进行国事访问，习近平主席同杜克总统坦诚交流，达成一系列重要共识，指引两国关系在新时代全面深入发展。

两国务实合作稳步快速发展，利益融合日益紧密。中哥贸易额从建交之初的2200万美元，增长至2019年逾150亿美元。中国已多年保持哥第二大贸易伙伴地位，合作领域从能矿向基础设施、农业、制造业、清洁能源等拓展。近期，中国企业联合体接连中标波哥大地铁和西部有轨电车项目，投资总额将近80亿美元，将为哥创造数万个直接或间接就业岗位，成为中哥务实合作的标志性项目。

两国民间友好往来密切，传统友谊历久弥新。中哥文化、体育、教育、司法、旅游等领域交流合作根植社会，服务民众，广获赞赏。每年近万人次中国人来到哥伦比亚，双方互换留学生逾百人。汉语热在哥蔚然成风，哥伦比亚咖啡、足球在中国拥有越来越多的粉丝。中哥友好省市关系已达9对，地方务实合作、文化交流生机勃勃。

两国在国际多边舞台上长期协同配合，发挥着日益重要的作用。中哥双方秉持多边主义，共同推动国际关系民主化，推动构建更加公正合理的国际秩序。围绕联合国改革、世界贸易组织改革等重大全球性议题，中哥紧密协调，有力维护广大发展中国家的团结与共同利益。

40年来，中哥关系发展取得光辉成绩，也留下宝贵经验。

要始终坚持相互尊重、平等相待。中哥尊重对方自主选择的国家制度和发展道路，互不干涉内政，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，从不将自己的意愿强加对方。

要始终坚持互利合作、共同发展。中哥合作为双方经济社会发展提供了宝贵的资源和机遇。中方积极鼓励和支持中国企业在哥伦比亚投资兴业，中国市场的大门也为哥伦比亚优质产品敞开，支持哥方扩大对华出口与投资合作。

要始终坚持真诚友好、相互信任。中哥之间没有历史遗留的纠葛，只有深厚的传统友好以及互信互助的兄弟般情谊。在一方遭受自然灾害等困难时刻，另一方总是感同身受，第一时间伸出无私援手。当前，中国正举全国之力，抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，杜克总统向习近平主席和中国人民表达真诚的慰问和支持，哥伦比亚政府和社会各界也发出声援中国、祝福中国的友好声音，令我备受鼓舞和感动。

“四十而不惑。”站在新起点上的中哥关系正处于历史最好时期，两国合作的思路更加清晰，道路更加宽广，前景更加灿烂。我坚信，在习近平主席同杜克总统达成的重要共识指引下，中哥双方将进一步加强交往，深化互信，增进合作，在推动构建人类命运共同体的征程上携手前进。

（作者为中国驻哥伦比亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 03 版）

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