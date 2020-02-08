外国政党领导人积极评价和支持中国抗击疫情努力

本报北京2月7日电 连日来，又有一些国家政党领导人致电致函中共中央对外联络部，声援中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所作努力，表达对中国终将战胜疫情的坚定信心。

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫表示，在习近平总书记的亲自领导下，中方采取的举措将有效遏制疫情蔓延。谨向在疫情中失去亲友的人们致以最诚挚的慰问，祝患者早日康复。

印度尼西亚民主斗争党总主席、前总统梅加瓦蒂表示，中国共产党和中国人民将凭借勇气和信心，有效、及时地应对疫情。在习近平总书记的英明领导下，中国一定能够成功应对疫情并取得胜利。

马来西亚民主行动党全国主席、对华特使陈国伟表示，作为中国的近邻，马来西亚人民坚定地与中国人民站在同一阵线，祝愿中国早日克服困难，战胜疫情。

蒙古人民党总书记阿玛尔巴伊斯格楞表示，中国政府秉持透明、公开、负责任原则，及时向公众通报疫情动态，同国际社会保持密切合作，这是为保护全人类健康所采取的重要举措。相信在中国共产党坚强领导下，中国一定能打赢此次疫情防控阻击战。

哈萨克斯坦共产人民党中央书记科努罗夫表示，中国共产党采取史无前例的安全措施，凭借“中国速度”新建医疗设施和不断完善预防手段，体现出中国政府各机构各部门极高的协作水平，彰显了中国共产党出色的治理能力。

塞拉利昂全国人民大会党总书记杨桑内表示，2014年塞拉利昂埃博拉疫情肆虐之际，中国为塞提供了积极、及时的帮助，我们对此深怀感激。我们为中国所有患者、医护人员和其他奋战在抗疫前线的工作人员祈祷，愿同中方密切合作，共同应对这一国际关注的突发公共卫生事件。

布基纳法索争取进步人民运动代主席孔波雷表示，中国共产党采取的政治决策和卫生防控举措，将成为人类大型流行病管理史上的里程碑。

巴西劳工党主席霍夫曼和国际关系书记佩雷拉联名致函表示，我们反对一些排外势力借疫情攻击中国，坚信中国共产党将带领中国人民顽强抗击疫情，取得最后胜利。

美洲基民组织主席拉托雷表示，坚定支持中国共产党和中国政府为抗击疫情所作的不懈努力，国际社会应共同参与到这场抗击疫情的战役中，为中国人民和世界人民的健康尽最大努力。

西班牙共产党主席森特利亚表示，中国人民正在中国共产党的带领下积极应对疫情。每当这种灾难波及世界的时候，我们都再一次认识到，习近平总书记提出的人类命运共同体理念恰逢其时。我们都生活在地球村，应该共同与灾难作斗争。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 03 版）

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