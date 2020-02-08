人民网>>国际

关键时刻更见中国制度优势（和音）

——抗击疫情离不开命运共同体意识③

2020年02月08日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　14亿中国人民联防联控，发挥国家治理体系制度效能和制度威力，探索出应对突发公共卫生事件的新路

　　

　　武汉加油，中国加油！抗击疫情，振奋人心的消息一再传来。2月6日，武汉雷神山医院正式通过验收并开始逐步移交。正式使用后，这所医院将可提供1600张床位，容纳2000余名医护人员。火神山医院、雷神山医院接连建成，超级速度，超级震撼。在网络直播的全球“云监工”之下，逾万名建设者齐心协力，日夜鏖战，与蔓延的疫情竞速，点亮生命的希望。国际舆论纷纷热赞“中国组织力”，高度评价中国集中力量办大事的制度优势——“只有中国可以！”，成为海外社交媒体上的“超高频”网友留言。

　　疫情是对国家治理体系和能力的大考。高效建起两座医院，只是中国这段时间抗击疫情的一个缩影。从快速检测病毒基因序列并与全球分享，到采取史上最大规模封城措施隔绝病源，中国政府本着对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度，采取了前所未有、世所罕见的防控与救治举措，很多举措甚至远超《国际卫生条例》要求。“这种上下一心的凝聚力令人肃然起敬”“展现出中国非凡的团结行动力”……中国强大的组织能力赢得世界广泛尊重与信任。

　　“中国速度”何以如此之快，“中国力量”何以源源不断？此时此刻，世界上很多人都感到无法不思考这个问题。国际社会日益认识到，答案就在于体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力的中国制度优势。上下同欲，则无往而不胜。当前，对抗新型冠状病毒感染、挽救患者生命进入关键阶段，尤其需要依靠团结奋进的力量。在中国，有最能凝聚全国力量，最有办法把人力、财力、物力切实有效地集中运用到疫情防控工作上的制度体系和社会环境——在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，“全国一盘棋”释放出无穷无尽的战斗力。正因为如此，“坚信中方能够充分发挥独特制度优势战胜疫情”的国际声音越来越强，厄瓜多尔医学联合会主席埃内斯托·卡拉斯科的由衷赞叹就颇具代表性——中国采取必要和及时的行动应对疫情，并展现出与其大国地位相匹配的领导力，值得全世界借鉴。

　　这注定是人类历史的非凡一页。一方有难、八方支援的互助赞歌响彻神州大地，疫情防控的人民战争进一步让世界感受到中国人民坚不可摧的意志、愈挫愈奋的精神。在阖家团聚的春节假期，数以千计的医务工作者奔赴湖北，口罩生产商紧急复工，工地建设者不舍昼夜，交通运输部门严格防范疫情扩散……14亿中国人民联防联控，发挥国家治理体系制度效能和制度威力，探索出应对突发公共卫生事件的新路。国际舆论赞叹“世界上没有任何一个国家能够如此行动高效”“每当中国面临威胁，其战胜困难的决心能克服几乎一切阻碍”。

　　关键时刻，更见中国制度优势。有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的巨大优势，有国际社会的大力支持，这场疫情防控阻击战，中国一定能赢！


　　《 人民日报 》（ 2020年02月08日 03 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved