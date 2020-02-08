关键时刻更见中国制度优势（和音）

14亿中国人民联防联控，发挥国家治理体系制度效能和制度威力，探索出应对突发公共卫生事件的新路

武汉加油，中国加油！抗击疫情，振奋人心的消息一再传来。2月6日，武汉雷神山医院正式通过验收并开始逐步移交。正式使用后，这所医院将可提供1600张床位，容纳2000余名医护人员。火神山医院、雷神山医院接连建成，超级速度，超级震撼。在网络直播的全球“云监工”之下，逾万名建设者齐心协力，日夜鏖战，与蔓延的疫情竞速，点亮生命的希望。国际舆论纷纷热赞“中国组织力”，高度评价中国集中力量办大事的制度优势——“只有中国可以！”，成为海外社交媒体上的“超高频”网友留言。

疫情是对国家治理体系和能力的大考。高效建起两座医院，只是中国这段时间抗击疫情的一个缩影。从快速检测病毒基因序列并与全球分享，到采取史上最大规模封城措施隔绝病源，中国政府本着对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度，采取了前所未有、世所罕见的防控与救治举措，很多举措甚至远超《国际卫生条例》要求。“这种上下一心的凝聚力令人肃然起敬”“展现出中国非凡的团结行动力”……中国强大的组织能力赢得世界广泛尊重与信任。

“中国速度”何以如此之快，“中国力量”何以源源不断？此时此刻，世界上很多人都感到无法不思考这个问题。国际社会日益认识到，答案就在于体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力的中国制度优势。上下同欲，则无往而不胜。当前，对抗新型冠状病毒感染、挽救患者生命进入关键阶段，尤其需要依靠团结奋进的力量。在中国，有最能凝聚全国力量，最有办法把人力、财力、物力切实有效地集中运用到疫情防控工作上的制度体系和社会环境——在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，“全国一盘棋”释放出无穷无尽的战斗力。正因为如此，“坚信中方能够充分发挥独特制度优势战胜疫情”的国际声音越来越强，厄瓜多尔医学联合会主席埃内斯托·卡拉斯科的由衷赞叹就颇具代表性——中国采取必要和及时的行动应对疫情，并展现出与其大国地位相匹配的领导力，值得全世界借鉴。

这注定是人类历史的非凡一页。一方有难、八方支援的互助赞歌响彻神州大地，疫情防控的人民战争进一步让世界感受到中国人民坚不可摧的意志、愈挫愈奋的精神。在阖家团聚的春节假期，数以千计的医务工作者奔赴湖北，口罩生产商紧急复工，工地建设者不舍昼夜，交通运输部门严格防范疫情扩散……14亿中国人民联防联控，发挥国家治理体系制度效能和制度威力，探索出应对突发公共卫生事件的新路。国际舆论赞叹“世界上没有任何一个国家能够如此行动高效”“每当中国面临威胁，其战胜困难的决心能克服几乎一切阻碍”。

关键时刻，更见中国制度优势。有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的巨大优势，有国际社会的大力支持，这场疫情防控阻击战，中国一定能赢！

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 03 版）

(责编：曹昆)