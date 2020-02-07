外交部：中泰传统友谊将在患难与共中进一步升华

人民网北京2月7日电 据外交部网站消息，外交部华春莹今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月6日0-24时，中国境内新增治愈出院病例387例，新增死亡病例73例。

截至2月6日24时，中国境内累计治愈出院1540例，累计死亡病例636例。

自2月4日起，全国非湖北地区的新增确诊病例数连续三日下降。

问：我们知道，泰国是中国公民出境游最热门的国家之一。不过，此次疫情发生后，泰国并没有对中国公民采取限制入境措施。中方对此有何评论？

答：中泰一家亲，患难见真情。泰国作为中国的友好邻邦、全面战略合作伙伴，对中国抗击疫情给予了大力支持和真诚帮助。哇集拉隆功国王和王后、泰国政府向中方捐赠了医疗物资，巴育总理录制视频，振臂高呼“中泰团结，一起加油”。泰社会各界也通过多种方式表达支持和善意，“武汉加油”、“武汉，我爱你”刷屏泰国社交媒体。

我们相信，中泰传统友谊将在患难与共中进一步升华，两国人民将更加紧密地站在一起。

问：6日，台湾有关部门称大陆向世卫组织提供新型冠状病毒感染的肺炎疫情涉台信息是错误的，并表示大陆阻挠台湾地区与WHO开展合作。同日，美国常驻联合国日内瓦办事处代表称，WHO需就应对疫情开展有关行动与台公共卫生部门直接接触。请问发言人对此有何评论？

答：这次疫情发生后，从对台湾同胞生命安全和身体健康高度重视的角度出发，国家卫健委及时向台湾地区通报疫情防控最新信息，加强海峡两岸对疫情的共同应对：主动向台湾地区分享包括诊疗方案、防控方案、常见医用防护用品使用范围指引等在内的16份技术类资料；主动向台湾地区通报新型冠状病毒基因序列和获取相关基因序列途径的信息；主动即刻通报在大陆确诊的台湾同胞的信息，与台湾地区沟通疫情、追踪密切接触人员。

经向国家卫健委核实，截至2月7日上午10时，大陆向台湾地区通报疫情信息42次，台湾地区向大陆通报19次。大陆向世卫组织通报的数据信息，均以台湾地区通报的数据信息为准。如有错误，恐怕是台湾地区故意误报。

我要重申，WHO是由主权国家组成的联合国专门机构，台湾参与WHO等国际组织活动，必须在一个中国原则下通过两岸协商作出安排。根据中方同世卫组织达成的安排，台湾地区的医疗卫生专家可以参加世卫组织相关技术会议，有需要时世卫组织专家可赴台湾地区进行考察或提供援助。台湾地区能够及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息，台湾地区发生的突发公共卫生事件信息也能够及时向世卫组织通报。这些安排都确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。奉劝美方和台湾岛内的一些人停止以疫情为借口的政治炒作和政治化操弄。

问：据《金融时报》报道，一名美国官员称，美国政府以中国在密谋科学“间谍活动”为由，希望阻止中国帮助非洲国家建立非洲疾病预防控制中心，并称中国希望通过建立疾控中心窃取非洲大量基因组数据，这是对非洲的威胁。你对此有何评论？

答：这种说法同不久前美方有人污蔑“中国建设非盟会议中心是为了窃取非盟数据”的说法如出一辙，完全是无稽之谈，反映了美方个别人一贯以己之心、度人之腹。

美方这位官员也许不知道，2014年西非埃博拉疫情突显非洲公共卫生体系的脆弱性，非洲迫切希望国际社会支持建设非洲疾病预防控制中心。2015年，中国参与非洲疾控中心等公共卫生防控体系和能力建设。2016年，中美签署《关于共同支持非洲疾病预防控制中心谅解备忘录》，同意按照“非方提出、非方同意和非方主导”的合作原则，共同支持非洲疾控中心建设，帮助加强非洲公共卫生安全能力。双方都派有公共卫生专家在总部担任顾问，提供技术支持。

医疗卫生是中非合作的重要领域。中方对非医疗卫生援助是真心诚意的。中国迄已累计向非洲派出医疗队员2.1万人次，在非洲各国医治病患2.2亿人次。一些中国医疗队员甚至为援非医疗事业献出了宝贵生命，受到当地人民的尊敬。在2014年3月埃博拉病毒肆虐非洲大地的时候，一些国家从西非疫区三国关闭大使馆、撤离外交官和本国公民。中国政府第一时间驰援非洲，不仅送去抗疫急需物资，还派出超过1000人次的军民医疗队奔赴疫情最严重地区。中国大使馆、外交官和医疗专家都选择了坚守，与当地人民昼夜并肩作战，直至取得抗击埃博拉疫情的最终胜利。

当前，在中国抗击疫情的关键时刻，许多非洲国家政府和人民也以多种方式向中国表达支持。患难见真情。中非友谊经历过风浪考验，岂是个别人挑拨离间就能动摇的？！

问：据报道，美国联邦调查局局长雷昨天在美战略与国际研究中心会议上称，没有哪个国家比共产主义中国对美构成更大威胁，美全社会都需整体行动应对。同日，美司法部长巴尔称，中国已成为美头号地缘政治对手。中方对此有何回应？

答：说到威胁，我记得去年2月，皮尤研究中心一项国际民调显示，有45%的受访者认为美国是这个世界的重大威胁。这个数字在美国一些盟友国家更高。近期有一些美国媒体和美国专家学者公开表示，在地缘政治上对美国构成最大威胁的不是别人，恰恰是美国自己。

当前，中国举国上下正在奋力抗击疫情，美方一些人却依然不遗余力抹黑攻击中国，这提醒我们：我们不仅需要防控新型冠状病毒，也要抗击意识形态和冷战残余病毒。

问：世卫组织表示将派出一个联合专家组来中国参与防疫工作。请问专家组已经到中国了吗？

答：中方本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织和国际社会通报情况，分享信息，并邀请世卫组织等相关专家前往武汉实地考察。据了解，国家卫健委正就联合专家组访华具体安排同世卫组织保持密切沟通，具体情况请向卫健委询问。

问：中方表示，中方完全有信心、有能力战胜疫情。这是否意味着中方不再需要美国或其他国家的帮助？

答：中方始终主要依靠自身力量应对疫情挑战。同时，对于来自国际社会的真诚友善的支持和帮助，我们表示欢迎和感谢。

问：据报道，除湖北武汉外，中国其他省市也采取了“封城”或即将采取“封城”措施。你能否证实？

答：请向有关部门了解，并关注国家卫健委每天举行的新闻发布会。

问：据了解，一些在武汉的印度公民未被允许登上印方撤侨的飞机。这些人的在华居留签证有效期即将失效。请问他们该怎么办？

答：我不掌握你说的情况，请向有关部门询问。中方根据国际惯例，依照有关防疫规定为外国公民离开武汉提供必要便利和协助。

问：据报道，一些社交媒体平台的的数据显示，目前在中国大陆感染新型冠状病毒肺炎的死亡人数不止636人。对此你有何评论？

答：国家卫健委每日发布和更新最新权威信息，请你密切关注。

问：昨天，中国外交部副部长秦刚约见意大利驻华大使方澜意，要求意方恢复与中国的直飞航班。如果意方没有这么做，中方是否会采取反制措施？

答：中意是友好国家，在中国抗击疫情的艰难时刻，意方向中方表示了支持，并向中方捐助了疫情防控物资。昨天，马塔雷拉总统专门视察了罗马一所有很多中国学生就读的小学。孔特总理也表示，因疫情而对华采取歧视性言行是愚蠢的。这些都体现了意方对中国人民的友好感情。

疫情发生后，意方暂停两国直航，给两国公民旅行造成极大不便。中方就此多次做意方工作，表达关切，敦促意方遵从世卫组织建议，尽早取消暂停两国直航决定，从维护两国合作大局出发，不采取过度限制措施。意方表示，意方重视中方关切，现阶段愿根据中方航空公司申请，尽快批准部分民航班次往返，并积极努力恢复两国间正常往来。

问：据报道，印度黑客近期对中国参与防疫的医疗机构发起过网络攻击，目的是窃取有关新型冠状病毒的敏感信息。你对此有何评论？

答：我们注意到媒体的有关报道。中方是网络大国，也是黑客攻击的主要受害国，坚决反对任何形式的网络攻击。与此同时，中方主张国际社会应加强对话与合作，共同应对各类网络攻击，构建和维护和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。

我想强调的是，中国正处于全力抗击疫情的非常时期。面对公共卫生危机，各国应团结合作，共克时艰。

问：上周六，李克强总理在与欧盟委员会主席冯德莱恩通话时表示，希望欧盟为中方通过商业渠道从欧盟成员国紧急采购医疗物资提供必要便利。请问相关物资运抵中国了吗？

答：据我了解，截至2月7日中午，德国、法国、意大利、奥地利、匈牙利等欧盟国家已向中方捐赠了疫情防控物资。很多其他欧盟国家都以不同方式表示支持中国抗击疫情。

问：据了解，针对外国人与其中国籍配偶的子女，中国政府不承认他们拥有外国国籍，你能否证实？外方在从武汉撤离这类人群时，因为要同中方协商而导致撤侨出现了延迟，这是否属实？

答：据了解，对于外国在武汉公民的中国籍直系家属，考虑到家庭因素，如其本人愿意，且持有效国际旅行证件，可以随家人一同离开。

(责编：于洋、杨牧)