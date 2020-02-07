洛杉矶华侨华人支援打赢防控疫情阻击战

天马物流仓库搬运忙。

人民网洛杉矶2月6日电（记者王如君）自从武汉新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，洛杉矶华侨华人十分关心疫情的发展，同时踊跃捐资捐物支援祖国人民打赢这场防控疫情阻击战。

记者6日下午前往洛杉矶天马物流集团探访，办公室里工作人员紧张有序地工作着，有的接电话，有的填电子表，有的接待来访客人。走进仓库，更是一片忙碌。卸货、登记、分类、装箱，大家都是手脚不停地干活。天马物流集团董事长罗豪更是个大忙人，从办公室到仓库跑进跑出，好像手机贴在了耳朵上，通话就没停过。记者见缝插针问了几句，他说：“这些天实在太忙了，美国南加州湖北同乡会、美国贵州商会、南加州云南同乡会、南加州橙县华人联合会、内布拉斯加华人协会等都有送货过来，还有许多人是以个人名义捐赠的。不管多少，大家都是为了帮助祖国同胞渡过难关，有钱出钱，有力出力。我们这里干活的，多数是义工，有公司老板、职员、留学生，上午九十点钟就来了，有时能干到晚上9点。我们只有一个目的：让这场疫情早点过去！”

记者看到一辆搬家用的大货车驶进了仓库大院，几名义工立马上前快速卸货。从登记单上了解到，这是一名叫江庆的华人委托搬家公司送来的。罗豪说，这是要求寄送南京鼓楼医院的，物主只知其名，具体情况还在联系，因为海关手续十分复杂，捐赠者、受捐者都要登计在册，通关需要双方材料俱全才行。

来自加利福尼亚州橙县的华侨周晏羽女士有点手忙脚乱，她自己在忙着填表，其老公和弟弟则是搬运工。“今天是第四批，我们还在想办法，国内发生了这么大的疫情，不做点事情，心里过不去。”

年过8旬的美国知名侨领张素久领着十几个姐妹也来了，她们是洛杉矶华侨华人巾帼会的成员。张素久对记者说：“这些天看到国内疫情的发展，这里的华侨华人都十分揪心，都想为防控疫情出一份力。我们还在通过各种渠道募集物资和款项，分期分批运往国内。”

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