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塔吉克斯坦在武汉留学生：我对中国防疫有信心

2020年02月07日17:04  来源：人民网-国际频道
 
舒库尔佐达·巴赫季耶尔
舒库尔佐达·巴赫季耶尔

人民网北京2月7日电（记者邓洁）在中国“抗疫”的艰难时刻，有不少外国留学生仍留在武汉，塔吉克斯坦留学生舒库尔佐达·巴赫季耶尔就是其中一位。

23岁的巴赫季耶尔来中国5年多，是湖北大学金融专业二年级研究生。他的中文名字叫郝运。

郝运回忆，自己第一次得知新型冠状病毒肺炎是2019年12月下旬。起初，由于病毒没有扩散，这种病并没有引起他的重视。随着确诊病例加速上升，还有人病逝，他的内心也开始紧张起来。

武汉的疫情防控级别升级之后，市内的地铁、公交车停运，与外界的交通也切断了。学校为了学生的安全，采取了封闭式管理，通知延迟开学，并提供在线课程。为了解决学生们的生活困难，学校为留校学生提供了校内超市，还免费赠送一些水果和蔬菜。

郝运说，现在自己每天宅在宿舍学习、看书，很少出门。卧室、客厅、厨房、阳台就是他的活动范围。

艰难时刻也有同胞的问候作伴。“远在家乡的父母十分担心我，叮嘱我不要出门。我安慰家人会照顾好自己。塔吉克斯坦驻华大使馆人员也始终和我们保持联系，再三叮嘱我们做好日常防护，关心留学生的情绪变化。”

对于武汉疫情防控措施的升级，郝运十分理解并全力支持。“这是一个非常负责任的态度，否则疫情会难以控制。为了阻断疫情传播，希望大家继续配合，自律，尽量少出门。这样做不仅仅是为了自己，也是为了整个社会的安危。”

郝运对中国的抗疫之战充满信心。“中国有句俗语叫‘功夫不负有心人’，我相信中国防疫工作的专业性，只是需要时间。对这种病毒的防控，对任何国家来说都是需要时间和精力的。”他说。

与很多中国人一样，郝运也时刻关注着奋战在一线的医护人员的安危。“我看到新闻说，有些医生因感染病毒而病逝，还有的由于过度劳累身体严重透支。真想对他们说一声：你们真的太辛苦了！相信你们的付出总会得到回报。”

长时间宅在家里的滋味并不好受，郝运希望中国早日战胜病毒。“等疫情结束之后，我最想做的事情就是去外面走一走！”

(责编：于洋、杨牧)
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