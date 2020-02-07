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我在中国亲历“抗疫”：困难之中，孕育着希望

（也门）哈沙姆·贾步尔 编译：翟转丽

2020年02月07日15:32  来源：人民网-国际频道
 

昨天下午，家里冰箱空了，我不得不外出采购。我已经一个多星期足不出户了，没见过一个朋友或同事，完全与外界隔离。

出门后，我看到了跟以往完全不同的景象：马路几乎是空的，大部分商店都关着门。中国有那么多人口，而此刻我甚至看不到一个。

进出小区大门有专人给我测量体温，所有进出者都要接受体温检测。

我赶往附近最大的超市，进门之前也要测量体温，数值接近或者超过38度的人不能进去。

走进市场，我原本以为会看到食品短缺，或是价格上涨，就像任何处于困境中的国家那样。然而出乎我意料的是，市场内货物充足，价格如常，尽管购买者比平日少，可无论商品还是服务质量都跟往常一样好。

从市场回家的路上，我思绪翻滚，想起一位哲人曾说：在判断一个国家或者社会之前，应该先了解它对生活的态度。中国政府和人民齐心协力，以科学的理论为指引，用高度的纪律性和责任感对待一切事务。

回到公寓，我脑海中又浮现出另一个问题：这场危难留给我们的是什么？有它积极的一面吗？人们常说：困难之中，孕育着希望。正是这场危机，展示出中国在应对重大灾难时的惊人力量。世界上有哪个国家能像中国这样，对一个人口上千万的城市果断实施封闭，能在十天之内建造一所医院？

在抗击疫情战役中，政府、企业与社会有效协同联动，政府展示出其强大的领导力，人民信任政府，遵循其领导，这些都进一步证实了中国人民有强大的能力来应对任何灾难。

(责编：崔越、刘洁妍)
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