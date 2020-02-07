阿联酋驻华大使：为抗击新冠肺炎疫情挑战提供力所能及的支持

阿联酋驻华大使

人民网北京2月7日电（记者 王晶） 连日来，国际社会持续关注中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。阿联酋驻华使馆向人民网发来声明，表达阿方对中国抗“疫”努力的赞赏，以及对中国战胜疫情的信心与支持。

在这份“关于中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的声明”中，阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，阿联酋将与中国政府肩并肩，支持其抗击新型冠状病毒肺炎疫情的有力措施，并对中国有强大能力战胜疫情充满信心，“中国人民齐心协力、团结一致共同抗击疫情的勇气与力量让人印象深刻。”

声明指出，中国仅用十天左右时间就迅速在武汉建起两座可容纳2500张病床的医院，阿联酋对中国政府和人民在此展现出的巨大决心和团结协作精神深感敬佩。身处抗击疫情第一线救护患者的医生、护士展现了英雄主义，闪耀着人性的光辉。

声明强调，阿联酋将通过深化与中国的医疗合作，为抗击疫情挑战提供力所能及的支持。阿联酋的人工智能和云计算行业已经发起了一项人道主义倡议，通过以人工智能为核心的创新医疗实践，为遏制疫情进一步传播的中国医护人员提供帮助。与此同时，阿联酋还捐赠了包括外科口罩、医用手套、护目镜和防护服在内的数十万件医疗用品，以支持疫情地区的医疗工作。

声明表示，中国政府为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所采取的积极措施正在逐步见效。阿联酋鼓励中国人民保持坚强，共渡难关。

阿里·扎希里大使坚信，在中国人民勇于面对挑战的坚强意志下，中国一定能战胜疫情。

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