联合国艾滋病规划署与中国合作伙伴合作以确保在新型冠状病毒爆发期间继续提供艾滋病相关服务

人民网北京2月7日电 （记者李琰、暨佩娟） 2月6日，日内瓦–联合国艾滋病规划署向在新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情中失去亲人的家庭表示深切哀悼，联合国艾滋病规划署愿与中国一道，全力支持中国正在采取的结束疫情的措施。

联合国艾滋病规划署执行干事温妮·拜安尼玛（Winnie Byanyima）说：“中国为遏制疫情做出了巨大的努力，我相信中国有能力控制这一疾病。在这个困难时刻，联合国艾滋病规划署愿意为全球阻止病毒传播提供支持。”

联合国艾滋病规划署正在与中国的合作伙伴和卫生部门紧密合作，以确保艾滋病病毒感染者和受其影响的人们继续获得基本的艾滋病防治服务。尤为重要的是，艾滋病毒携带者和其他慢性疾病患者必须获得足够的药物供应，以使他们能够继续治疗并保持健康。联合国艾滋病规划署赞赏中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心采取的迅速行动，以确保在出行活动受影响期间的艾滋病病毒感染者每月都能获得抗逆转录病毒治疗。

目前尚不清楚中国有多少艾滋病病毒感染者受到2019-nCoV的影响，联合国艾滋病规划署将继续跟踪事态发展。联合国艾滋病规划署还将继续与中国卫生部门和社区合作伙伴合作，以确保艾滋病病毒感染者和受其影响的人掌握有关预防2019-nCoV以及获得所需服务的正确信息。

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