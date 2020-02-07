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在中国生活近20年美国人对比中美病毒爆发：为什么有点不对劲呢？

2020年02月07日09:45  来源：环球网
 

　　【环球网报道 记者 张晓雅】“这不是一场阴谋，这只是一次悲剧。”2月5日，自称在华生活近20年的意大利裔美国人马意骏(Mario Cavolo)在社交媒体领英上撰写题为“各位，这里有点儿不对劲：对比美国2009年H1N1病毒与中国2020年新型冠状病毒”的文章引得不少网友关注。

　　文章将美国2009年暴发的甲型H1N1流感疫情与中国此次新型冠状病毒肺炎疫情进行对此，对中国在面对疫情时采取的积极行动予以称赞，并对那些恶意攻击中国的言论予以驳斥。

　　【“这不是一场阴谋，这只是一次悲剧”】

　　文章开头，马意骏开门见山地提起美国2009年暴发的甲型H1N1流感。

　　2009年美国暴发甲型H1N1流感疫情，美国政府宣布进入紧急状态。世界卫生组织宣布疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”，并将全球流感大流行警戒级别升至6级，这是世卫生组织40年来第一次把传染病警戒级别升至最高。马意骏在文中表示，这场流感最终确诊感染病例达6000万,并在当年导致至少18449人死亡。然而，该文提到，实际情况远比这更糟糕，根据2012年报告最终统计，死亡病例接近30万。

　　“在2009年H1N1流感暴发期间，我不记得全球各地有发生仇外反美的攻击事件，你记得吗？事实上，你还记得美国花了6个月才宣布全国进入紧急状态吗？从2009年4月开始到2010年4月结束，包括6月H1N1被宣布为流感大流行(世卫组织将其警戒级别提升至6级)，有哪个(国家)政府曾向公民发出离开美国的通知？对美国游客关闭边境？没有，丝毫没有。”文章说。

　　马意骏接着写道，“就像我说的，各位，这里有点儿不对劲。我读到对中国政府的恶毒攻击，声称他们故意隐瞒感染人数，然而无论在哪个国家，类似的疫情暴发情况总是如此，疾病预防控制中心的报告清楚地说明了这一点。美国H1N1猪流感的数据被大大低估了，直到三年后才更新，亲爱的朋友们，因为这就是这种病毒爆发的本质，不管它们暴发自哪个国家。从来都没有足够的人力，没有足够的检测方法，没有足够的药品或医疗用品(能够跟得上)。中国并没有试图掩盖这些困难，所有难点皆为人知，每天都出现在中国的新闻报道里。”

　　因此，马意骏表示，“这不是一场阴谋，这只是一次悲剧。”

　　【“各位，这里有点儿不对劲”】

　　与那些指责中国的恶意攻击声相反，马意骏还认为，世界反而应为中国面对危机时的反应而喝彩。

　　“各位，这里有点儿不对劲。世界应该为中国前所未有的、广泛的、积极的反应而喝彩。(世界卫生组织官员以及世界各地许多其他政府和卫生官员都应如此。)我站在中国的土地上品读着、亲眼目睹着，无论以什么标准来衡量，这(反应)都相当令人难以置信，更不用说巨大的经济牺牲了。”

　　不仅如此，马意骏还表示，在疫情爆发一段时间后，仍有言论指责武汉官员没有更早反馈信息。“每个人都有犯错的时候，希望正义能得到伸张，但这并不是要对整个国家政府进行控诉。”马意骏反驳说。

　　【追问世界：美国可曾受此排挤？】

　　面对此次疫情，美国政府带头制造和散播恐慌。马意骏不断追问，美国是否曾经受过类似的“待遇”。

　　在2009年H1N1流感疫情暴发期间，“是否有过任何时长内进出美国的旅行禁令？中国、德国、日本或其他国家是否对美国游客关闭边境？”

　　“在美国的英国公民是否收到了离开美国的通知？没有。”

　　“世界是否建议我们孤立美国？关闭美国边境!？没有。”

　　“美国人是否像现在的中国人一样，受到了排外情绪的攻击和打击？唔,没有。”

　　因此，马意骏说，“如果你是目前在中国的外籍人士，先不说在武汉，只要你待在这里，而不是马上离开，事实是，你很可能会更安全、更平静、更稳定。你在这个国家里再安全不过了，在这里，几乎每个人都待在家里，尽职尽责地有意识隔离自己。更不用说中国政府决心保护社会、家庭和人民，正付出数千亿的经济代价。”

　　【新冠病毒不叫“中国病毒”，春天的欢乐终将到来】

　　“今天，社会中存在一种奇怪的、毫无意义的恃强凌弱的极端主义和激进主义，你应该尽最大努力避免它。”马意骏表示，那些令人发指的荒唐行为是由一小群极端主义激进分子煽动起来的，并不为社会主流所支持。

　　马意骏还在文章中普及了一些有关新型冠状病毒的知识和信息。他表示，新型冠状病毒不叫“中国病毒”，H1N1也不叫“美国病毒”。马意骏呼吁停止对中国的恶意排挤、抹黑和攻击。

　　他说，疫情终将过去，春天的欢乐也终将到来。

　　截止发稿前，这篇文章阅读量仍在不断上涨。

　　有评论认为，“我想问那些认为这篇文章表达了一种社会立场的人——你们认为怎样的回应是审慎且合理的？你们认为怎样的批评是公平且合理的？从希腊时代开始，谴责行为以及抨击那些谴责者的行为都很容易，部落主义也盛行。(然而)我希望有一天我们能超越它。”

　　但文章也获得了更多网友的点赞。↓

　　“感谢你有这样非常平衡的观点……我完全同意……”

　　“我们需要更多这样不带偏见的声音。谢谢你!”

　　“真棒，马意骏，谢谢你写这篇文章。病毒是敌人，但中国人不是。没有人想传播病毒，没有人想成为受害者，相信中国政府，相信中国人民。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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