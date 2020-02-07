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不接烫手山芋？卡梅伦拒当气候大会主席

2020年02月07日08:59  来源：新华网
 

　　英国前首相戴维·卡梅伦5日说，他拒绝了现任首相鲍里斯·约翰逊的邀约，不愿出任第26届联合国气候变化大会主席。

　　第26届联合国气候变化大会定于11月在英国格拉斯哥召开。约翰逊4日宣布启动大会筹备工作，但他上周宣布免去前能源大臣克莱尔·佩里·奥尼尔的大会主席职务，另择人选。“临阵换将”引发的争吵给大会氛围平添阴影。

　　按照奥尼尔的说法，约翰逊先前告诉她，他“不是太懂”气候变化。谁来接替奥尼尔成为悬念。

　　英国《金融时报》4日报道，卡梅伦和前外交大臣威廉·黑格先前都获邀出任大会主席，但两人都不干。卡梅伦5日向英国广播公司证实此事，表示“受邀是荣幸”，但他认为这一职务“最好由一名政府部长担任”，以便“统一指令”。

　　反对党工党5日借议会下院首相质询环节抨击约翰逊“换人”举措，工党领袖杰里米·科尔宾转述奥尼尔对约翰逊的批评。约翰逊为自己辩护：“本届政府在气候变化方面即将和已经取得非凡成绩，我们的雄心领先全球，我们将在格拉斯哥举办一场精彩的大会。”

　　彭博社报道，本届联合国气候变化大会主席潜在候选人包括英国内阁办公厅大臣、前环境大臣迈克尔·戈夫和商业、能源与产业战略大臣安德烈娅·利德索姆以及上议院环保事务官员扎克·戈德史密斯。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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