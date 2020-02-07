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综合消息：巴以发生多起流血冲突 以色列加强戒备

2020年02月07日08:49  来源：新华网
 

新华社耶路撒冷2月6日电（记者陈文仙 尚昊）美国近日公布所谓推动解决巴以问题的“中东和平新计划”后，巴以地区紧张局势不断升级。5日至6日，巴以双方在耶路撒冷和约旦河西岸地区发生多起流血冲突，造成巴勒斯坦人3死6伤，14名以色列士兵和警察受伤。以色列已加强在耶路撒冷和约旦河西岸的戒备。

据以色列军方和警方发布的消息，6日凌晨2时左右，一名袭击者在耶路撒冷驾车冲撞执勤的以军士兵，随后驾车逃离现场，造成12名以军士兵受伤，其中一人伤势严重。以警方将此次袭击定性为“恐怖袭击”并展开调查。

2月6日，以色列警方在耶路撒冷调查当日凌晨发生的汽车冲撞袭击事件。新华社/基尼图片社

以军当晚表示，驾车冲撞以军士兵的嫌疑人已被抓获，并已转交给安全部门接受进一步讯问。

以色列警方说，6日中午，一名巴勒斯坦人在耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称为“尊贵禁地”）入口处向执勤的以色列边防警察开枪，一名警察受轻伤。这名巴勒斯坦人被其他警察当场打死。

2月6日，巴勒斯坦人在伯利恒地区与实施搜捕行动的以色列安全部队冲突。 新华社发（马蒙·沃兹沃兹 摄）

以色列军方说，6日下午，在约旦河西岸城市拉姆安拉西北方向的一个犹太人定居点附近，一名巴勒斯坦人从行驶的汽车里向一名在哨所执勤的以军士兵开枪，导致后者受轻伤。

此外，巴勒斯坦民众6日在约旦河西岸城市杰宁与以军爆发冲突，一名巴勒斯坦青年被打死，另有6名巴勒斯坦人受伤。5日，一名巴勒斯坦青年在约旦河西岸城市希伯伦被以军开枪打死。

2月6日，巴勒斯坦人在伯利恒地区与实施搜捕行动的以色列安全部队冲突。 新华社发（马蒙·沃兹沃兹 摄）

面对巴以地区紧张局势升级，以色列加强了戒备。6日晚，以军在约旦河西岸加强兵力部署。同一天，以色列公共安全部长吉拉德·埃丹宣布，在全国范围增加安保和警察力量。以色列警方表示，将于7日在耶路撒冷老城尤其是圣殿山附近增强警力，以防在圣殿山祷告期间发生暴力活动。

以色列总理内塔尼亚胡6日前往约旦河西岸一个犹太人定居点视察。他在视察时说，以色列将尽一切努力保护自身安全。

美国总统特朗普1月28日公布“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面关切。以方对该计划表示欢迎，巴方则明确拒绝。（参与记者：熊思浩）

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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