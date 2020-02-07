新华社金边2月6日电 综述：柬埔寨各界认为洪森首相访华体现两国友谊互信牢不可破

新华社记者毛鹏飞

柬埔寨首相洪森临时决定5日到访中国，以“展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持”。洪森首相访华在柬埔寨国内引起热烈反响。柬埔寨政府发言人、学界人士、媒体以及民众纷纷表示，此访体现了柬中两国友谊和互信牢不可破，柬埔寨人民同中国人民坚定站在一起，患难与共。

“此次特殊的访问体现柬中两国患难与共的真挚感情，两国有福同享、有难同当。”柬埔寨政府发言人帕西潘接受新华社记者采访时表示，柬埔寨坚定支持中国抗击疫情，向全体中国人民送上最衷心祝福，坚信中国必将打赢这场疫情防控阻击战。

亚洲愿景研究院院长强万纳里对新华社记者表示，疫情暴发后，洪森首相多次表示柬方将与中方保持友好合作，柬不会从中国撤离柬公民，不会停止与中国的航班联系，积极保护在柬中国人远离感染。此访进一步诠释了柬中两国和两国人民之间深厚友谊的内涵。“面对疫情威胁，柬埔寨一直和中国站在一起。同时，这次访问也是要告诉两国人民，要保持冷静、振作精神，采取有力措施来防控疫情。”

《高棉时报》《柬华日报》《柬埔寨之光报》《柬中时报》、“最新新闻”网站等媒体纷纷为洪森首相访华点赞，“柬中友谊”成为柬埔寨媒体热词。

《高棉时报》报道说，洪森首相是疫情暴发后首位访问中国的外国领导人，体现了柬方对中方抗击疫情的坚定支持，宣示了困难面前柬中牢不可破的友谊。“最新新闻”网站报道说，洪森首相此访进一步加深柬中两国“兄弟般的友谊”。《柬华日报》报道说，洪森首相非常时期访华深刻诠释了“有福同享，有难同当”。

《柬中时报》总经理阮志强对新华社记者说：“洪森首相多次表示，中国朋友遇到了困难，柬埔寨要和中国患难与共。柬埔寨人民有情有义。洪森首相访问中国体现的真情，我作为柬籍华人，感受特别深。”

“同中国人民坚定地站在一起”不但体现在柬埔寨王室、政府对中国的大力支持上，更体现在柬埔寨人民实实在在的举动中。

“我买了100个口罩，想送给中国医生。我能做的并不多，但是我想尽己所能来表示感谢。”来自茶胶省的罗达尼说。他的儿子原先患有先天性心脏病，去年在中柬“爱心行”项目资助下接受了中国医生的治疗而痊愈。对这份恩情，罗达尼一家一直感念在心。

谢莫尼勒是《习近平谈治国理政》柬文版译者，也是中柬“爱心行”项目柬方负责人。他告诉新华社记者，此次共有86个接受项目资助的柬埔寨家庭购买了5021个口罩送往中国，“他们经济条件并不宽裕，但都希望能为中国，特别是为中国医生抗击疫情尽一份力”。

在柬华侨华人、中国地方商会、中资机构也积极行动起来，支持祖（籍）国抗击疫情。柬侨界向中国驻柬大使馆转交36万多美元和6万多元人民币的捐款。中国免税品集团（柬埔寨）有限公司紧急采购2万个医用口罩捐往武汉。中国国际航空公司金边营业部调配各种资源，将当地企业捐赠的20万套防护服等医疗用品送往武汉。“我们非常关心同胞生命健康，将继续全力支持祖（籍）国抗击疫情，相信祖（籍）国一定能够早日战胜疫情。”柬华理事总会会长方侨生说。

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