美联储对“央行数字货币”态度趋开放

美国联邦储备委员会理事莱尔·布雷纳德5日就美联储发行数字货币显现比以往更开放态度，说正与其他国家中央银行协作，增进对“央行数字货币”的理解。

布雷纳德当天在美国斯坦福大学商学院出席会议时就“支付与货币数字化”发表演讲，说美联储正探索多项相关议题，包括与自主发行数字货币相关的政策、设计和法律考量。

“数字化通过改变支付方式，有可能以更低成本实现更高价值和更多便利，但它有风险。”布雷纳德说，一些新参与者在金融系统的监管范围之外，而他们推出的新货币可能对打击非法金融、隐私、金融稳定和货币政策过渡等构成挑战。

路透社报道，布雷纳德的说法显现世界多国央行对“脸书”天秤币等私营数字支付系统和货币兴起的担忧。对于美联储未来是否可能发行数字货币，她的表态也较以往更加开放。

布雷纳德大约两年前曾说，央行发行数字货币“没有显现迫切需要”。但她5日说，天秤币为围绕数字货币的讨论增添了紧迫性。另外，随着更多国家开始研究发行“央行数字货币”，“鉴于美元的重要作用”，美联储就“央行数字货币”的研究和政策制定保持领先至关重要。

她认为，美国公共部门需要与私营部门和研究机构积极互动，探寻是否需要建立新的金融监管“护栏”和修改现有监管标准，以及判断“央行数字货币”是否能带来“重要的净利益”。

布雷纳德还提到美联储正在研发的实时支付与结算服务，说正在评估去年底收到的大约200封相关建议书。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：贾文婷、刘洁妍)