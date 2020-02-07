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成功脱罪！特朗普弹劾案尘埃落定 

2020年02月07日08:29  来源：新华网
 

美国总统唐纳德·特朗普弹劾案5日尘埃落定：国会参议院投票否决了针对他的两项弹劾条款，意味着他不被定罪、不会被罢免总统一职。

【弹劾案划上句号】

美国国会参议院5日下午4时许（北京时间6日早晨5时许）分别举行两项投票，最终否决了指控特朗普滥用职权和妨碍国会的两项弹劾条款。

第一项弹劾条款指控特朗普滥用职权，施压乌克兰调查民主党下届总统竞选人、前副总统约瑟夫·拜登。参议院以52票反对、48票赞成的表决结果，认定这项弹劾条款不成立。

第二项弹劾条款指控特朗普阻碍国会调查。参议院以53票比47票的投票结果，否决这项弹劾条款。

依照美国宪法，参议院弹劾投票中，弹劾条款须获三分之二多数方能通过。也就是说，参议院100票中至少需要67票支持弹劾条款，才能将总统定罪和免职。

一名白宫官员披露，特朗普与多名高级助手在白宫观看了投票电视直播。投票结果出炉后，被特朗普任命为2020年总统竞选团队竞选经理的布拉德·帕斯凯尔发表声明说：“特朗普总统被证明完全清白，现在是时候重新回归，为美国人办事了。”

特朗普是美国历史上第三位遭众议院弹劾的总统。美国第17任总统安德鲁·约翰逊1868年因在南北战争后重建南方问题上的一系列争议举措遭众议院弹劾，但在参议院审理中因一票之差而未被定罪和免职；第42任总统比尔·克林顿1998年遭众议院弹劾，1999年未被参议院定罪和免职。

美国第37任总统理查德·尼克松曾受到弹劾调查。在尼克松案中，众议院司法委员会在通过弹劾建议后核准了三项弹劾条款，尼克松在弹劾条款送交众议院全体辩论前辞职。

【唯一例外的投票者】

美国国会众议院2019年9月24日宣布正式启动针对特朗普的弹劾调查，12月18日经过全体投票通过两项弹劾条款。这桩弹劾案随后进入参议院审理环节。

由于共和党、民主党分别控制参众两院，美国舆论早就预期参议院会帮特朗普“脱罪”。不过，在100名参议员中，53名共和党人、45名民主党人和2名无党派成员最终如何投票，尤其是53名共和党参议员中是否有人“变节”，备受公众关注。

5日投票结果揭晓答案：几乎全部参议员都按照党派阵营投票，唯一例外的是共和党参议员米特·罗姆尼。

当天投票环节，100名参议员逐个投票。此前数小时，不少参议员发表讲话，解释他们的投票立场。

罗姆尼投票支持第一项滥用职权的弹劾条款，公然与其他共和党人唱反调；但投票反对第二项妨碍国会的弹劾条款，与共和党阵营保持一致。

罗姆尼曾是2012年美国总统选举共和党候选人。他5日在参议院发言，指责特朗普滥用职权“错得离谱”，“骇人听闻地违背公众信任”。

【下一阶段：启动选战模式】

距离下届总统选举还有9个月之际，特朗普弹劾案尘埃落定。观察人士预计，特朗普如今甩掉弹劾包袱，将马力全开转入竞选连任的模式；而民主党人不依不饶，将继续调查特朗普涉嫌违规等行为，以阻挠他赢得下一个总统任期。

美国将于11月举行总统选举，从目前情况看，特朗普在共和党内尚未遇到强有力的竞争对手，有望在8月共和党全国代表大会上轻松拿下总统候选人提名。

就在参议院否决弹劾条款的前一天、即4日，特朗普发表国情咨文演讲，夸耀美国经济成就、宣扬医保改革方案、强调打击“非法移民”等，被不少媒体描述为他竞选连任的施政纲领“预告片”。

美国民主党人誓言继续推进针对特朗普的种种调查，例如向法院申请调阅特朗普的财务记录，希望这些手段能打击特朗普的支持率。

参议院民主党领袖查克·舒默称参议院对特朗普弹劾案审理不公，“总统毫无疑问会吹嘘自己彻底洗刷清白，但是我们知道不是那么回事儿，我们知道这场‘审判’根本不是那么回事儿”。

参议院多数党（共和党）领袖米奇·麦康奈尔反唇相讥：“这桩弹劾案的设计师们声称自己在捍卫‘标准’和‘传统’，实际上却在攻击两者。”（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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