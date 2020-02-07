这是一场人类和病毒的战斗，需要加强国际合作共同应对

人民网华盛顿2月6日电（记者 吴乐珺）“这是一场人类和病毒的战斗，而不是人与人之间，也不是国与国之间的战斗。” 兰德公司亚太政策研究中心、唐氏讲席教授—中国政策研究主任杰尼弗·布伊（Jennifer Bouey）博士对记者表示，正在展开这场与流行病的斗争突出了将全球卫生研究放在优先位置，以及加强各国科学家开放合作的重要性。

布伊博士是一名流行病学家，研究重点是全球卫生与健康战略。她曾在美国乔治城大学任教，参与过美国和中国多项关于有关全球卫生安全议题的研究。她肯定了自“非典”以来，中国在应对大流行疾病、加强卫生治理能方面能力得到很大提升，中国建立了一个从中央到各省市地方连接的全国性的疾病控制中心网络，可以实时上报各地的公共卫生事件，而此次新冠疫情是“非典”爆发之后，中国政府面临的公共卫生应急管理体系的最严峻挑战。

新冠疫情爆发之后，中国和世卫组织及时沟通，分享病毒基因序列，被认为有助于全球及时防控疫情。布伊博士对此也表示赞同，她称，由于中国科学家分离出了这种新型病毒，进行了基因组测序，并在极短的时间内与全世界分享了数据，这有助于识别病毒，并使中国和其他国家能够开发用于早期检测的有效检测工具，“这是非常重要的一步，对于控制疫情非常重要，中国的科学家在这方面是做得非常好”。

世卫组织（WHO）将此次疫情列为国际关注的突发公共卫生事件，但一再强调不建议实施旅行和贸易限制。尽管如此，一些国家还是采取了所谓的“旅行禁令”，禁止中国人近期内入境。对此，布伊博士认为采取旅行禁令是反应过度，会产生巨大的社会和经济影响，也并不能有效地抗击疫情。“这并不能真正保护一个国家免受病毒影响，只是产生了一种假象，好像能把这个病毒限制在中国，但事实并非如此。”

对于目前某些国家和地区出现的因新冠肺炎而歧视华人的现象，布伊博士认为这种现象应该得到谴责。她表示，流行疾病的爆发，往往伴随谣言和歧视，都缺乏科学依据，而任何偏见和惩罚性的言论将可能降低信息披露的透明度，使疾病更难对付。“新冠病毒是对全人类的威胁，而不是针对某一特定的国家或民族，因此需要加强国际合作来共同应对”。

布伊博士认为，历史表明，从抗击“非典”，到抗击H5N1、H1N1,、H7N9、流感、埃博拉病毒等，中美两国都进行了很好地沟通和合作，为全人类健康事业的进步作出了很大贡献。面对此次疫情，中美两国乃至全球也应该加强合作，“因为这是一场病毒与人类之间的战斗，而不是人与人之间，也不是国家与国家之间的战斗”。

展望未来，布伊博士呼吁，全球化的环境下，国家和与国家之间的距离其实是很小，加强全球科学家之间透明和公开合作十分重要，中美两国乃至全球都应优先考虑并保护全球卫生研究、能力建设和合作，给予预防大流行疾病一个强有力的、长期投资。

(责编：崔越、刘洁妍)