佩洛西解释撕讲稿原因 

美国总统唐纳德·特朗普4日晚发表国情咨文时发生戏剧性场面：特朗普没握众议院议长南希·佩洛西已经伸出的手；后者则在总统演讲结束后对着电视直播镜头撕毁特朗普的演讲稿副本。

一名不愿在媒体报道中公开姓名的民主党助理5日披露，佩洛西当天召开党团闭门会议时解释说，撕讲稿这个动作没有经过事先设计，也不是为“报复”特朗普不和她握手，而是因为她“听不下去”，讲稿里“找不到一页不撒谎的”。

这名助理说，佩洛西这样告诉与会民主党议员：“昨晚我们看到美国总统在众人面前撕碎事实，他撕毁真相。”

“我试着在他的讲稿里找出一页没有谎言的，（结果找不到）。浏览到四分之一时，我这样想‘他像卖假货的售货员一样在推销东西，我们不能让他得逞。’于是我开始把讲稿分成几份，这样好撕开。”

特朗普演讲结束接受共和党议员起立鼓掌时，坐在他身后的佩洛西拿起几叠讲稿，一一对半撕开。

佩洛西说，撕讲稿与特朗普不跟她握手没关系，“谁在乎那个”。

佩洛西这一举动在社交媒体引发热议。共和党人表示“很愤怒”。共和党众议院领袖凯文·麦卡锡批评说：“据我所知，没有议长之前办过这种事。”

众议院民主党党团主席哈基姆·杰弗里斯则对佩洛西没意见。他说：“在我看来，就是因为手头没有碎纸机，她才做了她该做的事。”（王宏彬）【新华社微特稿】

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