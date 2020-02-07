联合国呼吁各国关注教育失衡问题

联合国和世界银行等国际机构近日发布多个报告，关注贫困国家和地区儿童尤其是女童的教育不平等现象，呼吁各国采取有效措施，更加注重教育资源公平分配。

联合国题为《2020年世界社会报告：剧变世界中的不平等》的报告指出，由于资金分配不均，居住在城市中高收入家庭的儿童比农村低收入家庭的儿童更多受益于政府的教育支出。教育资源分配差异的持续扩大，将导致工资和收入不平等加剧。

联合国儿童基金会（以下简称“儿基会”）发布了《应对学习危机：迫切需要增加投资以改善最贫困儿童教育》报告，对23个中低收入国家和19个高收入国家的教育情况进行调查。报告发现，来自全球20%最富裕家庭的儿童所获得的公共教育资源，几乎是20%最贫困家庭儿童的两倍。在低收入国家中，37.6％的公共教育资源都流向来自20％最富裕家庭的学生，20%最贫穷家庭的儿童仅能获得10.3%的教育资源。报告称，各国公共教育资源分配的悬殊差异令人震惊。

受贫困、性别歧视、残疾、语言障碍和基础设施薄弱等因素影响，最贫困家庭儿童群体无法获得摆脱贫困所需的技能和机会，这加剧了全球教育和学习危机。世界银行发布的一项调查显示，全球低收入和中低收入国家的儿童中，超过半数在小学毕业时仍然无法阅读或理解一篇简单的文章。

联合国教科文组织的报告显示，教育对于消除各种形式的贫困具有重要意义。如果所有成年人能够多接受两年的教育，全球近6000万人可以摆脱贫困；如果所有成年人能完成中等教育，全球4.2亿人就可以摆脱贫困，而撒哈拉以南非洲地区和南亚地区的贫困人口将减少近2/3。

女童在教育资源分配中处于更加不利的地位。根据儿基会的统计，来自全球最贫困家庭的10岁至19岁少女中，近1/3从未跨入校门。联合国教科文组织统计研究所和儿基会共同发布的报告预测，如果不加以干预，按照现在的趋势发展，全世界将有1500万女童永远失去在学校里接受教育的机会。

撒哈拉以南非洲地区国家的失学儿童人数占到全球总数的一半以上，教育资源分配不公问题更加严重。在一些非洲国家，最富裕儿童所获得的教育资金高达最贫困儿童的9倍。

联合国儿基会前任执行主任贝拉米表示：“儿童失学是消除贫困事业的巨大绊脚石。失学的儿童越多，陷入贫困的成年人也会越多。”他指出，把解决儿童失学尤其是女童失学问题列为重要议程，是打破恶性循环的关键所在。

儿基会认为，解决儿童失学问题，关键在于政府实现教育投资、公平和效率的统筹。一方面，各国政府要持续加大教育投资，保证教育支出占政府财政支出的至少20%；另一方面，应当通过减免学费等措施，将更多公共教育资源用到最贫困家庭身上。同时，要加强对学前教育的投入。参加学前教育能让贫困家庭儿童更快适应校园生活，养成学习习惯，提升学习效率。

（本报纽约电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 17 版）

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