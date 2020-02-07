希腊自债务危机以来首次发行15年期国债

希腊公共债务管理局近日宣布成功发行25亿欧元15年期国债，这是希腊自债务危机以来首次发行15年期国债。这笔债券也是希腊2020年发行的首笔债券，将于2035年2月初到期。由于投资者认购额度大幅超过初始发行计划，国债收益率由1.97%降至1.88%。

希腊财政部长斯泰库拉斯表示，希腊自债务危机以来首次发行15年期国债，既表明了投资者对希腊政府的信任，也表明希腊逐渐在国际债券市场恢复正常运作。

（据新华社雅典电 记者王亚哲）

新探测器将给太阳两极“拍照”

美国航天局近日宣布，将与欧洲航天局合作发射一个太阳探测器，首次给太阳的南北两极拍“正面照”。该探测器名为“太阳轨道飞行器”，将由美国联合发射联盟公司的“宇宙神5”型运载火箭发射。该探测器将借助金星和地球引力“荡出”地球等行星绕太阳公转的黄道面，首次鸟瞰太阳两极。

美航天局说，“太阳轨道飞行器”设计寿命7年，与太阳赤道的轨道倾角将达到24度，延长寿命3年后倾角将达到33度。探测器最接近太阳的距离将不到4200万公里。

美航天局说，在黄道面无法有效观测太阳两极的磁场，而后者对精确建模以预测太空天气至关重要。另外，给太阳两极“拍照”有助于解释为何太阳黑子的活动周期是11年。

（据新华社华盛顿电 记者周舟）

研究发现气候变化影响鸟类免疫系统

瑞典一项新研究发现，鸟类的免疫系统与它们生活的气候环境有关。随着气候变化加快，一些鸟类可能会因为免疫系统“跟不上”这种变化而难以应对新出现的疾病。

瑞典隆德大学的研究人员近日在英国《皇家学会生物学分会学报》上发表论文称，研究发现，一个物种免疫系统相关基因的多样性与它所处的气候环境存在关联。在长期进化过程中，许多鸟类的免疫系统完成了精准“调整”，使它们能够“从容”应对特定环境和气候中的疾病。同时，快速的气候变化会给这些“量身定制”的免疫系统带来挑战，免疫系统的进化速度可能无法跟上气候变化的步伐，导致很多动物无法应对它们将接触到的病原体数量和类型变化。例如欧洲北部地区正变得愈加温暖潮湿，当地可能会出现一些先前不存在的疾病，对某些动物构成威胁。

（据新华社北京电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 17 版）

(责编：曹昆)