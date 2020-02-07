法国有机农业快速发展（他山之石）

尼利耶农场定期向周边学校开放，邀请学生们前来参观。图为一名学生正在给奶牛喂水。

尼利耶农场供图

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近年来，有机农产品逐渐成为法国家庭餐桌上的“香饽饽”。2018年，法国有机产品销售额达96.94亿欧元。有机农场数量在全国农场总数中占比升至9.5%，仅2018年新增有机农场的数量就达5000个。得益于较完整的有机农业管理体系、政府的政策支持和专项资金扶持以及有机产品多元化的销售渠道，法国有机农业快速发展，不断释放出绿色经济活力。法国国内有机农业快速发展对“绿色工作岗位”增长的贡献率高达78%，很大程度上缓解了法国的社会就业压力

提升产品质量，减少环境污染

走进位于巴黎西南部莫莱夫里耶市的尼利耶农场，一片广阔的草地映入眼帘。草地不远处是整齐的畜棚和奶制品加工坊。该农场已有40年历史，是法国较早一批有机农场之一，也是法国现代有机农场的示范点。

奶酪是尼利耶农场的特色产品。农场销售部负责人夏朗切下一小块山羊奶酪让记者品尝。奶酪口感醇厚，很有嚼劲。夏朗说，奶酪独特的口感与农场从土地、作物到牲畜等各环节实现养料的良好循环密不可分。在农场中，有专门种植燕麦、大麦、黑小麦等饲料作物的大块农田。作物在生长过程中不使用化学合成的农药及肥料，保证其原生态。农场设有干草烘干室，以热空气作为干燥介质加速牧草的干燥速度，从而尽可能地保留牧草的营养价值。牲畜的粪便又被当成作物生长的肥料使用，形成了有机循环。

夏朗表示，发展有机农业不仅提升了农产品的质量，还减少了化肥、农药对环境的污染。经过多年发展改良，农场的奶制品质量可靠、口感上乘，在消费者中收获了良好口碑。

尼利耶农场在发展初期也曾遭遇窘境。“与传统农业相比，有机农业的发展成本更高，曾在很长一段时间里不被消费者所接受，产品销售困难。”在当地政府的帮助下，农场成为当地多家餐馆的供货来源，还多次参加周边城市举行的有机产品展。产品逐渐打开了销售渠道，获得了消费者的认可。

政府大力扶持，市场日益扩大

目前，法国有机产品消费市场规模庞大，在欧盟国家中位列第二位，仅次于德国。法国生态农业发展和促进署的数据显示，75%的法国人有经常购买有机产品的习惯，12%的法国人每天消费有机产品。有机产品日益受到认可，与多年来法国政府在政策和科研方面的大力支持密不可分。

法国生态农业发展和促进署署长理查德·米绍说，从环境层面看，有机农业的发展帮助解决了现代农业带来的一系列问题，如土地质量下降、农药和化肥大量使用对环境造成污染等；从社会效益来看，有机农业的发展有助于增加农民收入、提升农产品的竞争力，有着极大的发展潜力。

法国在1997年制定了《有机农业发展中期规划》，为推进传统农业向生态农业转型提供政策支持。2001年，法国政府成立了生态农业发展和促进署，在有机农业的经营者、管理者、研究机构与政府之间搭建了信息沟通的平台，良好整合各方资源，为相关从业者提供更加全面有效的指导。

为推动生产者更多参与有机农业，法国政府专门设立了有机农业未来发展基金，在2008年至2012年期间每年投入300万欧元，自2013年起每年投入400万欧元，为有机农业生产者提供资金补贴。依托这一政策，法国有机农业在生产领域实现了结构调整。2018年，法国有机农业种植面积达到203.5万公顷，比2012年增长97%，占全国农业种植总面积的7.5%。

此外，法国对有机产品实行严格的认证机制，完善行业标准，确保消费者购买的有机产品的质量。出售有机产品需要获得相关权威机构认证。贴有绿色生态产品标签“BIO”意味着该产品无添加任何人工合成化学物质并经过了严格的检验。“这样有利于对不同生产流程的产品进行有效区分，确保产品的质量。”夏朗表示，生态产品标签要与产品的高质量形成合力，才能有更强的竞争力。

拉动居民消费，创造大量就业

法国各大中型超市都设置了有机产品货架，货架上摆着琳琅满目的有机产品。据法国有机产品局统计，法国大约50%的有机产品通过大中型超市销售。法国还有各式各样的有机产品连锁专卖店，根据季节的变化，为消费者们提供上百种有机蔬果和营养品。

尼利耶农场入口处的商店人头攒动，不少顾客穿梭在货架之间，试吃、挑选着奶制品。随着有机产品的消费需求逐年增加，不少有机农场开始仿效尼利耶农场，纷纷设立自己的品牌店铺，通过长期合作订单、零售及网购等方式销售有机产品，培养了一批对品牌有一定忠诚度的客户。

蓬勃发展的有机农业不仅拉动了消费，也创造了大量就业机会。2009年以来，法国国内传统农业更多向有机农业转型，直接带动了“绿色工作岗位”数量的稳步增长。其中，法国国内有机农业快速发展对“绿色工作岗位”增长的贡献率高达78%。2018年，有机农业为法国带来直接就业岗位约15.5万个，很大程度上缓解了法国的社会就业压力。

根据法国生态农业发展和促进署的扶持计划，自2020年起，法国转为有机生产的农户可获得的税收抵免额度从2500欧元提升至3000欧元。政府将为防止有机农场遭受污染设立500万欧元的专项资金，以鼓励更多农民转向有机农业生产。法国还将提供3000万欧元资金支持，与各国专家一起加强对有机农业的创新研究。

与传统农业相比，从事有机农业生产的人员需要具备更多专业知识。近年来，法国政府注重加大对有机农业从业人员的培训力度。最近，夏朗就在网上注册参加了法国农业协会和兽医联合会提供的开放式课程。他打开手机里的一个网页说：“我正跟着这个网站学习动物防疫相关知识呢！有疑问时，还可以线上留言等待专家的解答。”

在米绍看来，有机农业与数字化农业、高科技农业将成为农业发展的新趋势，政府的一系列鼓励措施将会吸引更多年轻人参与进来。“当代年轻人从小开始接受绿色有机理念，富有创新精神和实践能力，他们是法国有机农业未来发展的重要力量。”米绍表示。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 17 版）

(责编：曹昆)