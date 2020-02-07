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欧盟计划加速绿色和数字化转型

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年02月07日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　欧盟委员会日前公布《欧委会2020年工作计划》，提出欧委会在2020年乃至今后5年的施政重点，将围绕推动欧盟经济社会向绿色和数字化转型。

　　在这份提交给欧洲议会、欧洲经济和社会委员会、欧洲地区委员会等四部门的工作计划中，欧委会列出六大施政重点，即“欧洲绿色新政”、欧洲转向数字时代、为民众服务的经济、打造强大欧洲、推广欧洲生活方式、深化欧洲民主。为实现这六大目标，欧委会提出了数十项配套政策倡议。欧委会主席冯德莱恩表示，新一届欧委会上台前100天内将密集推出白皮书、行动计划、投资计划等，以便明确目标、聚集资源。

　　“绿色新政”备受关注，被欧盟视作新的增长战略，旨在创造更多就业，提升欧盟的全球竞争力。欧委会计划推动制定《欧洲气候法》，制定《2030年削减温室气体计划》，提出2050年强制实现“碳中和”目标等。此外，欧委会还在利用离岸可再生能源、发展循环经济、保护生物多样性、绿色投资和金融等方面提出发展规划。

　　在数字化转型方面，欧委会表示，将公布《欧洲数据战略》《人工智能白皮书》，实施新的《数字服务法》，提出综合“欧洲工业战略”，以支持欧洲的生态和数字化转型，鼓励公平竞争。

　　冯德莱恩不久前表示，要把应对气候变化、适应数字时代和创造就业机会列为新一届欧委会的“核心议题”，并提名欧委会3位执行副主席分别负责贯彻实施。舆论认为，此次欧委会提出的年度工作计划不仅是2020年欧委会的重点工作，也将是本届欧委会整个任期内的努力方向。

　　今年是英国正式“脱欧”的第一年，英欧将在过渡期内就双方未来关系进行谈判。工作计划称，欧委会希望继续同欧盟之外的英国保持“伙伴、盟友、朋友”的关系，在谈判中保持“最大限度的透明度”。虽然刚刚经历英国“脱欧”，欧盟领导人仍然声称对实现欧盟未来发展目标信心满满。

　　根据欧委会的说明，欧盟预算将为欧委会的政策倡议提供支持。外界认为，随着英国这一大欧盟财政净贡献国的离去，欧盟财政预算博弈将变得更加激烈，欧委会的计划能否顺利实施是未知数。欧盟有关“碳税”“产业政策”等的内容是否会加剧与欧盟以外国家的分歧也值得观察。

　　（本报布鲁塞尔2月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月07日 16 版）
(责编：曹昆)
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