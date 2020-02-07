引进中国电车 助力绿色出行

以蓝色为主色调的车身，行驶过程几乎没有任何噪音……近日，墨西哥首都墨西哥城历史老城区中心的交通主干道多了别样的风景——来自中国宇通客车的63辆双源无轨电车正式全部投入使用。据悉，本批宇通电车是墨西哥乃至整个拉美地区最大批量引进的双源无轨电车，前后分3批整车运送到墨西哥城。

近年来，为缓解交通拥堵和空气污染等大城市病，墨西哥城倡导公共交通优先政策、市民绿色出行。自2006年起，墨西哥城大力发展快速公交线路，并采用低排放的公交车取代老旧的高污染小型公交车。引入“零排放”的宇通双源无轨电车大大加快墨西哥城绿色出行的发展步伐。

“中国无轨电车的投运将为墨西哥城民众带来绿色、高品质全新出行服务体验，帮助墨西哥开启绿色出行新篇章。”墨西哥城市长克劳迪娅·希恩鲍姆多次试乘电车。她表示，纯电动客车将成为墨西哥绿色出行新风尚，促进墨西哥新能源产业发展。

墨西哥城交通局局长安德烈斯·拉杰斯表示，此次大批引进宇通无轨电车的投资额达4.53亿比索（1美元约合18.8比索），是墨西哥城22年以来首次大规模引进电车，未来5年内墨西哥城还将陆续更新约500辆无轨电车。

墨西哥城市民玛丽亚在电车总站候车，准备去市中心。“行车平稳、乘坐舒适、噪音低，尤其对于上年纪的人来说，是非常舒适的选择。相信中国无轨电车的投运将有效缓解墨西哥城交通拥堵状况。”

宇通墨西哥市场客户经理任文辉介绍，宇通双源无轨电车采用“动力电池+线网”的双源动力系统，断电后可行驶超过75公里，通过制动能量回收以及能量综合管理大大降低整车电耗。电车内部设有导盲犬区、残疾人区、老弱妇幼区、粉色女性座椅区，车体内外设置站点语音播报系统，整车设计非常安全贴心。

“中国新能源发展走在世界前列，中国无轨电车不仅将帮助墨西哥相关企业提高技术，还将为墨西哥乃至拉美各国推动绿色出行和新能源产业发展起到示范引领作用。”负责电车运营的电力运输服务公司总经理吉列尔莫·卡尔德隆表示，宇通无轨电车将使运营线路的乘客运载量由此前的日均6.6万提高到10万，候车时间也由此前的8分钟减少到5分钟，整条线路的行车时间将缩减40%。

据介绍，宇通客车在拉美市场的总出口量已超过2.2万辆，销售网络覆盖20多个国家和地区，其中新能源客车出口不断增加。哈维尔·阿奎拉尔是墨西哥城艺术宫车站的秩序维护员，已在公交行业工作10多年。他指着电车车身上的标识告诉记者：“最初很多乘客都问我这是什么字，后来才知道是中国的客车品牌。司机和乘客对中国电车的反馈非常好，我们对此十分满意。”

（本报墨西哥城2月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 16 版）

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