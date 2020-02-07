不要沦为“谣言传染病”的宿主（环球走笔）

2月4日，意大利卫生部宣布与社交媒体推特公司达成协议，合作遏制社交平台上有关新型冠状病毒感染肺炎疫情的假新闻，以避免假新闻在公众中造成恐慌。根据协议，推特平台搜索中将突出展示意大利卫生部的官方网站链接。意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰扎明确表示，必须对信息传播进行正确管理并打击假新闻。

荷兰传播学者克罗斯提出了这样一个“谣言公式”：谣言的流通量=事件的重要性×事件的模糊性/公众批判能力。这个公式足以提醒人们，有关重大公共事件的谣言更易传播。在人人都是信息源，信息以网络扁平化方式极速、大范围传播的社交媒体时代，谣言传播的危害性和破坏力更是不言而喻。

近日，关于新型冠状病毒感染肺炎疫情的假新闻在网络上迅速蔓延，引起全球关注。有鼓动用吹风机长时间吹脸和手、喝漂白水消毒这些对健康有害无益的“伪科学”，也有造谣冠状病毒“是人为策划的”“是一种生物恐怖袭击”“来源于生物实验室泄漏”等居心叵测的“阴谋论”。虽然国外一些权威媒体和专家学者纷纷发声辟谣，但关于疫情的虚假信息在国外社交媒体上的指数级转发和扩散，就像极具复制能力的病毒一样，迫切需要以与之相匹配的行动来应对。

病毒直接侵害人类的生命健康，而与之相关的谣言或虚假信息则容易导致非理性行为，损害人类为捍卫生命健康付出的努力。因此，世界卫生组织传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德2月4日在记者会上呼吁，在防控疫情的同时，防控与疫情相关的 “谣言传染病”也十分关键。

世卫组织总干事谭德塞此前感谢社交媒体平台为消除有关“2019新型冠状病毒”谣言、引导用户找到可靠信息做出的努力，并呼吁所有科技公司加大努力，助力全世界战胜疫情；马来西亚卫生部在社交媒体上主动分享关于新型冠状病毒的事实，逐条澄清谣言；韩国总统文在寅警告制造假新闻是“严重的犯罪行为”；新加坡一家新闻网站散布的谣言被政府勒令删除……全球不少国际组织、国家、相关企业已经行动起来。阻断“谣言传染病”的力度越大，抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情遇到的阻力就越小，世界就越接近打赢疫情防控阻击战的曙光。

知者不惑。美国知名科普作家卡尔·齐默在《病毒星球》一书中告诉人们病毒本就是地球上无处不在的，深刻影响了生物的演化和人类的文明，“科学家在生命之树上所能触及的地方，都有病毒传递基因的痕迹”。在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的当下，人们尤需要科学的思维，用理智去思考，用勇敢去抗争。尤其要警惕的是，不要因无知或私利，卷入乌合之众的狂欢，沦为“谣言传染病”的宿主。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 16 版）

(责编：曹昆)