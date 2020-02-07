非洲经济有望逐步复苏

东非是非洲经济增长最快的地区，在强劲的国内需求和公共基础设施投资的刺激下，预计2020年东非国家的经济增速将稳定在6%。图为中国企业承建的吉布提多哈雷多功能港。

本报记者 吕 强摄

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最近，国际货币基金组织、世界银行及非洲开发银行等国际组织相继发布非洲经济展望报告。受制于国际贸易不稳定、债务问题、气候变化等因素，2019年非洲经济增速较之前的预测有所下降，预计今明两年该地区经济增速有望逐步回升，基本面持续改善。

非洲开发银行近日发布的《2020非洲经济展望》报告显示，2019年非洲经济预计实现增长3.4%，2020年将增长3.9%，2021年有望增长4.1%。有分析指出，在世界整体经济形势不容乐观的背景下，非洲经济增速出现放缓，但经济增长的基本面在持续改善并继续保持增长势头，实属不易。

经济增速低于之前预测

世界银行最新发布的报告以“脆弱的经济复苏”来评价非洲经济增长态势，认为受国际贸易不确定性和地区经济脆弱性加剧等因素影响，2019年非洲经济复苏将受到拖累。报告对非洲今明两年的增长预测值低于去年6月份的数据。报告同时强调非洲经济发展潜力巨大，今年开始将逐步复苏，2021年至2022年期间有望回升至3.2%的平均增长水平。

国际货币基金组织的最新一期《世界经济展望报告》预计，撒哈拉以南非洲2019年的经济增速为3.3%，今明两年增速均为3.5%，较去年10月的预测值分别下调了0.1和0.2个百分点。

就次区域而言，东非仍是非洲增长最快的地区。根据联合国报告，东非国家在强劲的国内需求和公共基础设施投资的刺激下，经济增长势头较其他次区域更为强劲，预计2020年经济增速将稳定在6%。报告特别提到，东非地区的吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚和索马里最新签署的和平协议有望在非洲之角释放新的投资贸易机会。

与此同时，西非地区经济将继续稳定增长，但该地区多国急需推动结构性改革，以进一步释放增长潜力；中部非洲国家则受益于石油产量的上升，可能维持温和的经济增长态势，但不稳定的安全形势不容小觑；南部非洲国家的经济预计将延续缓慢增长势头，受制于能源短缺、极端天气频发等因素，一些经济体可能陷入停滞或衰退。

南非智库全球对话研究所高级研究员费斯·马贝拉分析称，整体上看，全球经济增长最快的经济体依然有一半在非洲大陆，在过去的5年间这些国家的经济增速稳定在5%左右，高于全球平均增长水平。未来非洲经济将继续保持增长势头，同时面临诸多挑战。

多重因素制约增长提速

非洲经济增速放缓受制于多重因素。全球经济增速放缓及关键贸易伙伴的需求疲软被视为地区经济增长的重要挑战。联合国的报告指出，全球经济环境恶化可能通过多种渠道对非洲增长前景产生影响，包括大宗商品需求下降、原材料价格下跌、资本流入和外国直接投资减少以及来自外汇和旅游业的收入降低等。

国际评级机构穆迪的最新报告发现，外部风险增大、增长乏力和公共财政恶化是造成非洲多国主权信用评级持续不佳的原因。目前，非洲多国普遍面临较大债务压力。债务负担增加不仅使得国际投资人投资意愿降低，还可能导致非洲国家的货币大幅贬值，货币贬值又反过来影响其偿债能力。专家认为，随着非洲国家的结构性改革不断推进，债务结构将日趋合理，未来国际投资者的信心有望逐步恢复。

气候变化和暴力冲突事件增多也是制约非洲经济增长的重要因素。去年以来，非洲多个地区基于宗教、部族矛盾等因素引发的暴力冲突事件明显增加，日趋动荡的局势严重影响当地经济社会发展。除此之外，非洲的极端天气肆虐越发频繁，这对大多数以农业为重要经济支柱的非洲国家冲击巨大。例如，2019年热带气旋造成萨赫勒地区和南部非洲地区持续干旱，加剧了多国粮食不安全状况。

未来发展前景依旧看好

有分析指出，尽管非洲经济发展面临复杂多变的国际国内环境，但该地区的发展潜力巨大，前景看好。伴随着全球产能转移趋势，非洲大部分国家由于拥有较为丰富的廉价劳动力、低廉的土地成本和外贸出口关税优惠，将吸引许多国家的企业前往投资设厂。这种产能转移的趋势在2020年还将持续，这是未来非洲经济发展的重要推动力。

不少专家认为，非洲大陆自贸区的建设将为非洲大陆经济发展注入活力。这一覆盖12亿人口、GDP合计2.5万亿美元的自贸区大市场，被视作促进地区经济一体化的重大利好。

为进一步提升非洲大陆内部的贸易水平，为非洲经济发展创造条件，2015年6月，非盟成员国启动了非洲大陆自贸区谈判。经过4年的谈判，去年7月非盟特别峰会正式宣布非洲大陆自贸区成立。2020年，非洲国家之间的关税门槛将进一步降低，商品、服务、资金和人员在域内将会更加自由流动，这将极大推动非洲经济增长。美国布鲁金斯学会最新研究显示，如果非洲大陆自由贸易区协议能够被充分执行，2030年非洲大陆GDP总额将从目前的2.1万亿美元跃升至3万亿美元，非洲内部出口将增加33%。

联合国报告指出，非洲国家的经济多元化程度相对较低，非洲大陆自贸区建设是一个积极的发展方向，为此需要一系列更为广泛和更具战略意义的政策支持，诸如新兴产业、外国直接投资、科技创新和劳动力市场等关键领域配套措施。

值得注意的是，非洲大陆每年将增加1000多万青年劳动力，并且这一数字在未来10年还将显著增加，如何将充足劳动力转化为人口红利备受关注。联合国的报告认为，减少贫困、促进增长与创造就业密不可分，“将年轻劳动力膨胀转换为人口红利，取决于各国能否创造足够数量的生产性就业机会的能力”。

专家建议，非洲国家应在扩大教育支出的基础上，着力解决教育不平等问题，要在教育投入上优先加大对贫困人口及基础教育的支持力度。

还有专家指出，中国对非洲的投资贸易合作不断扩大，这为非洲经济发展注入强大动力。目前44个非洲国家和非盟委员会已同中方签署“一带一路”合作文件，中非共建“一带一路”同非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程和非洲各国发展战略正深入对接。中非务实合作不断深入，将使双方受益并将惠及全世界。

（本报约翰内斯堡2月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 16 版）

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