同力协契 共克时艰（大使随笔）

2月5日下午，北京的天空飘起了雪花。下午3时许，柬埔寨首相洪森的专机徐徐降落在北京首都国际机场。一下飞机，洪森首相就与前来迎接的王毅国务委员紧紧拥抱在一起。这一抱有着太多太多的含义。中国正在举全国之力进行一场艰巨的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战。洪森首相此时到访，是实实在在的“雪中送炭”。

中国发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情，时刻牵动着“铁杆朋友”柬埔寨人民的心。连日来，柬各界通过各种方式表达对中国抗击疫情的坚定支持。

1月30日，洪森首相发表全国电视讲话，高度赞赏中方果断、及时、有效的防控措施，表示柬不会从中国撤离柬公民，不会停止与中国的航班联系，柬国内旅游、运输和服务行业不得歧视中国公民。柬政府和人民愿同中国政府和人民有福同享，患难与共，携手抗击疫情，共同渡过难关。洪森首相的此番讲话受到广大中国人民的如潮好评。

2月5日，洪森首相在访问韩国后紧急决定访问中国，以实际行动证明柬埔寨与中国永远在一起。他也是疫情暴发以来第一位访华的外国政府首脑。正如洪森首相所指出的，他临时决定在此特殊时候来华，就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持；就是为了表明柬人民同中国人民共克时艰的鲜明态度；就是为了告诉世人柬中两国是真正的“铁杆朋友”和命运共同体。有网友称洪森首相此举“非过命之交不愿为之，非‘铁杆朋友’难以做到”。

柬埔寨西哈莫尼国王、莫尼列太后专门致函习近平主席，表示柬埔寨人民对中国人民遭受的困难感同身受，赞赏中国采取的坚决、全面、有效防控措施，坚信中国政府和人民定会早日战胜疫情。西哈莫尼国王和莫尼列太后还以个人名义捐出善款，为中国抗击疫情贡献力量。捐款有价，情义无价，中国人民会永远记住这份情谊。

中柬友谊之树之所以枝繁叶茂，因为其深深根植于两国人民的心中。面对此次疫情，柬埔寨民间组织、普通民众用实际行动做出完美诠释。一段时间以来，柬众多友好人士想方设法多方筹集援款和防疫物资送往中国。柬86个家庭的儿童曾在中国免费接受先天性心脏病治疗，这些家庭拿出微薄积蓄购买5000多个口罩捐给中国云南省。“中国曾帮助过我们，中国遇到困难我们不能袖手旁观，钱款不多，也是我们的一片心意。”他们的话朴实无华，却温暖人心。与此同时，无数柬埔寨网民在社交媒体平台上发帖为中国加油、为武汉鼓劲。

“路遥知马力，日久见人心。”中国经历的这场疫情更像是一面镜子，让我们更清楚地辨认出谁才是我们可以信赖、患难与共的朋友。我们完全有理由相信，有包括柬埔寨在内的世界各国朋友的鼓励与帮助，中国人民在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，一定会尽快战胜疫情。

今年是中柬建立全面战略合作伙伴关系10周年，中柬命运共同体建设将进入新的阶段。正如习近平主席所指出，中柬友好向全世界展示了国家间、人民间的真正友谊，将成为构建人类命运共同体千载传颂的佳话。新的一年，中方愿同柬方保持密切高层交往，落实好中柬命运共同体行动计划，把中柬关系再推上一个新的台阶。

（作者为中国驻柬埔寨大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 03 版）

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