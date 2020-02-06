外交部：断航等过度反应措施无助于防控疫情

人民网北京2月6日电 据外交部网站消息，外交部华春莹今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

首先跟大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月5日0-24时，中国境内新增治愈出院病例261例，新增死亡病例73例。

截至2月5日24时，中国境内累计治愈出院1153例，累计死亡病例563例。

自2月4日起，全国非湖北地区的新增确诊病例数连续两日下降。

问：有报道称，新型冠状病毒感染的肺炎实际确诊病例和死亡病例要比官方公布的多。你对此有何评论？

答：中国政府把人民生命安全和身体健康放在第一位，始终本着公开、透明和高度负责任的态度，及时通报信息，加强国际合作，建立举国体制，集全国之力，以最严格和最彻底措施抗击疫情。国家卫健委和武汉卫健委每天举行发布会，通报有关举措和进展。中方公开透明和高度负责任的态度以及果断有力的举措得到了国际社会的普遍积极肯定。

我们注意到，关于这次疫情出现了一些谣言和谎言，这比病毒本身更可怕。你应该注意到，世卫组织总干事近日反复强调，希望各方不要信谣传谣。一些国家、政府有关部门也都加大了力度，采取果断措施，惩治疫情谣言制造者和散播者。

问：据报道，由于肺炎疫情，中方考虑与美方协商启用中美第一阶段经贸协议中有关遭遇天灾等不可预知情况的相关条款。中方对此有何评论？

答：我不了解情况，请向有关部门询问。

问：据报道，台湾地区官员赖清德在美国期间赴白宫与美国家安全委员会官员进行了约70分钟的会见。中方是否认为这是台美政治安全关系热络的信号？这会产生什么影响？

答：中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来，这一立场是一贯、明确的。中方已就美方允许赖清德赴美活动向美方提出严正交涉。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来，不得安排美领导人、政府官员和国会议员同赖清德进行任何形式的接触，慎重妥善处理涉台问题，停止向“台独”势力发出错误信号，以免对中美关系造成严重损害。

问：一些国家采取极端限制措施中断与中国之间的航班。中方对此有何回应？

答：新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，中方采取了最彻底、最严格的防控举措，防控工作正在取得积极成效。世卫组织高度赞赏中方应对疫情的有力举措，多次强调不赞成甚至反对对中国实施旅行和贸易等限制。针对一些国家采取断航等过度反应措施，国际民航组织也发出公告，强烈敦促各国遵循世卫组织建议。

我们对有关国家无视世卫组织专业权威建议、不遵守国际民航组织的公告表示不满和反对，已向有关国家提出严正交涉。有关作法不仅无助于防控疫情，反而人为制造恐慌，严重干扰国际正常人员往来与合作，干扰国际航空运输市场秩序。

我们敦促有关国家谨慎考虑，不要过度反应，从维护双边交往合作大局出发，不要限制双方航空公司运营航线航班，按照世卫组织和国际民航组织的建议立即修改政策，纠正做法，以实际行动体现对中国抗击疫情的支持。

问：彭博社报道称，武汉暂时关闭离汉通道等举措正在取得积极效果，新型冠状病毒在中国其他地区传播速度正在放缓。这体现出一种深深植根于中华文化的“舍小家为大家”的理念，中国领导人在困难时期呼吁继续发扬这种精神。你对此有何评论？

答：我注意到这篇报道。中国有一首脍炙人口的歌曲叫《国家》，“家是最小国，国是千万家”唱出了无数中国人的心声。舍小家为大家、先国家后个人，从来都是中华文化的核心基因和中华民族的精神标识，是把中华儿女团结在一起的强大精神力量。此次疫情发生后，中国政府始终把每一个公民的生命安全和身体健康放在第一位，尽最大努力确保每一位患者得到及时救治。同时，在当前这场疫情防控阻击战中，涌现出许许多多舍小为大、舍家为国的感人事迹，中国人的家国情怀在共同抗击疫情中得到了充分展现和诠释。

正如习近平主席昨天会见柬埔寨首相洪森时指出的，中华民族是从艰难困苦中走过来的。中国有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。我们愿继续同国际社会加强合作，不仅维护中国公民的生命安全和身体健康，也为国际公共卫生事业作出贡献。

这两天北京下着雪，但是已经立春了。冬去春来，万象更新。中国人民众志成城抗击疫情，一定能取得这场战役的最终胜利。

问：有个别国家官员建议本国公民尽快离开中国，理由是担心中国将进一步采取旅行限制，未来数周难以保证搭乘商业航班飞离中国，请问发言人对此有何回应？

答：这种说法完全是臆测。

疫情发生以来，中国政府始终高度重视中国人民和在华外国人的生命安全和身体健康，采取了最严格、最全面的防控措施，很多举措远超世卫组织建议和《国际卫生条例》要求。目前在华外国公民的安全、健康和生活是有保障的。中国民航也已采取多种有效措施，保障国际航班旅客的安全健康，最大限度减少疫情通过航空器传播。我们希望各方冷静、理性、客观地看待疫情及中方防控工作，不要过度反应。

中方的态度非常明确：中国民航不会停航。中国政府将继续尽一切努力把滞留海外的中国公民接回家。

问：前两天，你介绍了在华确诊感染病例中的外国公民数量，并介绍了中方为在华外国公民了解疫情信息提供的有关服务。目前在华确诊的外国公民数量有无更新？中方还准备采取哪些措施解决在华外国公民的需求？

答：我们始终将中国人民和在华外国公民的生命安全和身体健康放在第一位，投入大量医疗、生活等资源同疫情作斗争。经向有关部门了解，截至2月6日中午，共有19名在华外国人确诊患有新型冠状病毒感染的肺炎，其中2人已治愈出院，17人正接受隔离治疗。

对于在华外籍人士，特别是在湖北武汉外国公民的合理关切和诉求，中方始终高度重视，积极采取有效举措努力加以解决。此前我介绍过，中国各个地方和部门为在华外国公民及时提供疫情信息和相关咨询、加大多语种疫情防控信息推送。外交部及有关地方政府为外国驻华使领馆举办疫情防控情况通报会，及时回应外方关注的问题。湖北省着力强化外国人的防疫救治，按照分级诊疗工作机制和加强网格化防控工作的要求，做好外国患者就诊引导服务工作。中方还加强了对外国公民的保障和帮助。很多地方省市都将当地外国人纳入基层政府和街道社区工作机制，保障其在生活、防疫、治疗等方面需求，对居住地的外国人采取帮扶措施。很多在华外国人士都对中方的关心、帮助以及采取的积极措施表示赞赏。中方将继续像关心本国公民一样，关心在华外国人士的安全与健康，保障他们的生活与工作条件。

问：我们注意到《华尔街日报》昨天发表了一篇题为《中国是亚洲真正的病夫》的文章，利用肺炎疫情攻击中国。请问中方对此有何评论？

答：我注意到这篇报道。

这位叫作Walter Russell Mead的作者，你应该为自己的言论、你的傲慢、偏见和无知感到羞愧。

我想提请Mead先生注意以下几组数字：2009年美国爆发的H1N1流感死亡率高达17.4%。另外，根据美国疾病控制与预防中心1月底公布的报告，2019-2020年美国流感季已经导致1900万人感染，至少1万人死亡。对比这次中国肺炎疫情的实际情况，请问Mead先生，你又作何评论呢？

问：近期，外国记者新闻中心（IPC）要求从外地返回北京的外国记者自我隔离14天，这是基于什么规定？有关要求是针对所有在京的中外民众，还是只针对在京的外国人？

答：当前，中国正处于全力抗击疫情的非常时期。出于对人民群众生命安全和身体健康的关心，北京市和各个地方都分别发出了加强疫情防控工作的通知。中国老百姓都予以理解，并积极配合，切实落实。

出于对在华外国记者的关心，IPC善意地提醒在华外国记者，这段时期特别要注意身体健康，做好个人卫生防护，在外采访务必遵守当地规定，听从有关安排，防止感染。很多外国记者朋友都对我们的善意和关心表示了感谢，也都非常理解和配合。

问：鉴于当前肺炎疫情，中方会推迟举行今年的“两会”吗？

答：我没有听说。我们正全力以赴，争取早日打赢这场疫情防控阻击战。

问：据报道，中国昨天接回了滞留在新加坡的147名中国武汉公民。中方还会从其他国家接回仍滞留的中国公民吗？

答：由于一些国家不尊重世卫组织专业权威建议，不遵守国际民航组织公告，采取断航等极端限制措施，导致一些中国公民滞留海外。中国政府高度重视和关心，外交部和中国驻外使领馆积极协助他们通过改签机票、中转他国等方式回国。同时，正紧急协调争取通过恢复航班等方式协助滞留人员回国。

必须强调，一些国家停飞往返中国航班的做法不冷静、不理性，也不明智，直接影响了双边正常人员往来与合作，中方对此表示严重关切和强烈不满。希望有关国家从维护双边关系大局和人民利益出发，尽快恢复航班正常运营，为双方正常人员交往和合作提供保障。

我再次强调，中国民航不会停航。中方将继续尽一切努力把滞留海外的中国公民接回家。

问：中方是否会禁止受肺炎疫情影响的其他国家公民入境？

答：我们认为，面对疫情，当务之急是团结一心，加强合作，共同努力，尽快战胜疫情。

据我了解，中国各驻外签证机构和口岸签证机关运转正常，外国人可依照中国法律规定正常入境。如有问题，可以查阅中国国家移民管理局官方网站、微博微信公众号，或向24小时值班电话86-10-66265110咨询。

问：一些国家由于担心受肺炎疫情影响，可能考虑减少与中方开展留学等教育合作。中方是否在做这些国家的工作，以便与他们继续保持相关合作？

答：我们有信心尽快战胜疫情，与各国继续推进包括教育在内的各领域交流与合作。

问：基于中方目前采取的防疫措施，中方是否为控制疫情设置了时间表？

答：我们希望通过全国人民的共同努力和国际社会的密切合作，尽快战胜疫情，越早越好。

问：我们注意到，中国驻纽约总领事近期表示，向支持中方抗疫的美方人士特别是美职篮（NBA）表示感谢。这是否说明中方对美方援助的态度转变了？

答：疫情发生后，很多国家各界人士包括美国一些企业、机构和友好团体人士，纷纷向中方抗疫表示支持并提供帮助。我们对来自国际社会的一切真诚和善意的帮助和支持表示感谢。

问：网络上有一段印尼警察演唱“武汉加油歌”的视频，在当地社交媒体上风靡一时。视频中他还为武汉人民祈祷。据了解，他以前从未去过中国，但会唱一些中文普通话歌曲。你对此有何评论？

答：疫情无情人有情。在中国抗击疫情的艰难时刻，有很多像这位名叫汉斯的印尼警察这样可爱的普通人，从全球各个角落，通过社交媒体给武汉加油，给中国打气。“武汉加油”这个口号已响彻全球，为各国民众所熟知。

请转告这位印尼朋友，疫情终将过去。我们欢迎所有支持武汉、喜爱中国的朋友来中国特别是武汉作客。

问：据了解，今年79岁的黄锡璆教授是武汉火神山医院的设计师，他出生在印尼。印尼网民为他感到骄傲。你对此有何评论？

答：感谢你对中国抗击疫情的关心和关注。黄锡璆老先生出生在印尼，成长在中国，在建筑业特别是医疗建筑方面享有崇高声誉，为中国抗击“非典”和此次疫情作出了重要贡献。感谢印尼朋友对黄老的关注，相信黄老对出生地也会留有深刻印象。我们希望中国-印尼友好不断加深，结出更多硕果。

问：据了解，最近从武汉回印尼的印尼学生目前状况良好。目前印尼还未发现新型冠状病毒感染的情况。中方对此有何评论？

答：疫情发生以来，中方一直尽全力保障在湖北武汉的外国公民的生命安全和身体健康，为他们提供必要协助和便利。我很欣慰地了解到回国的印尼学生状况都很好，欢迎他们在疫情结束后尽快返回中国学习生活。

听说一些印尼民众对他们回国有些恐慌，这是完全没有必要的。世界卫生组织明确表示，此次新型肺炎疫情并非“全球流行病”，希望大家冷静、理性、科学看待疫情，不要听信谣言，做出过度反应。

问：北京市政府三天前表示，对于没有湖北地区接触史的返京人员，如果体温正常可以正常上班。IPC要求外国记者返京后自我隔离的理由是什么？

答：当前形势下，面对疫情，每一个人都应该本着对自己和他人健康高度负责的态度，积极承担个人防病责任，履行应尽义务，共同行动战胜疫情。你难道不认为IPC的善意提醒是出于对你和他人健康的关心和爱护吗？

(责编：于洋、杨牧)