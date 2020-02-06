联合国驻华协调员罗世礼：传递希望与团结

人民网北京2月6日电 （记者李琰）记者从联合国驻华协调员办公室获悉，6日，联合国驻华协调员罗世礼代表联合国驻华系统发表了关于2019新型冠状病毒的公开声明，向中国人民表达了深切的关心和祝福。公开声明如下：

中国各地的朋友们：

在此艰难时刻，我们需要共同高举人道主义旗帜，我们需要同心同德、团结一致。

你们对于2019新型冠状病毒的爆发深感忧虑，此情此心，我感同身受。

即便如此，我还是要敦促大家遵循世界卫生组织的指导，秉承积极向上的精神。

联合国正与各国政府以及各合作伙伴保持密切合作，采购亟需的医疗用品和资源，支持中国的战“疫”工作。

我们也在探讨如何更好地支持中国在疫后的恢复，实现长期的社会与经济发展。目前，中国的卫生和教育系统正承受着巨大压力，我们随时准备提供支持，帮助这些领域早日恢复正常。

我们将继续努力支持中国的脱贫攻坚工作。我们还将特别关注弱势群体的需求。

我还想借此机会，感谢所有在前线提供医疗卫生和紧急服务的工作人员，感谢他们为应对疫情做出的不懈努力。

我祝愿受到疫情影响的朋友们早日康复。

对整个国际社会，我想强调，国际团结十分必要。我们呼吁世界各国支持中国，以及那些同样可能受到此次疫情影响的其他国家。

重要的是，我们必须停止对疫情受害者的污名化。

正如联合国秘书长古特雷斯所说：“在焦虑加剧的时候，我们必须团结一致、关爱帮助、避免歧视”。

我敦促大家听从中国政府的意见，“保持冷静、正常生活、充满信心”。

联合国正在与中国政府各部门密切合作。

我们持续对中国应对此次疫情暴发的能力充满信心。

我敦促大家遵循世界卫生组织的指导：

互相问候时，请避免身体接触，

与人相见时，请与他人保持一米的距离，

务必经常用肥皂和水或含酒精的免洗洗手液洗手，

咳嗽或打喷嚏时，务必用纸巾遮住口鼻，

最后，请务必学习好口罩正确佩戴、摘取及丢弃的方法。

中国加油！

武汉加油！

(责编：于洋、杨牧)