人民网>>国际

联合国驻华协调员罗世礼：传递希望与团结

2020年02月06日22:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京2月6日电 （记者李琰）记者从联合国驻华协调员办公室获悉，6日，联合国驻华协调员罗世礼代表联合国驻华系统发表了关于2019新型冠状病毒的公开声明，向中国人民表达了深切的关心和祝福。公开声明如下：

中国各地的朋友们：

在此艰难时刻，我们需要共同高举人道主义旗帜，我们需要同心同德、团结一致。

你们对于2019新型冠状病毒的爆发深感忧虑，此情此心，我感同身受。

即便如此，我还是要敦促大家遵循世界卫生组织的指导，秉承积极向上的精神。

联合国正与各国政府以及各合作伙伴保持密切合作，采购亟需的医疗用品和资源，支持中国的战“疫”工作。

我们也在探讨如何更好地支持中国在疫后的恢复，实现长期的社会与经济发展。目前，中国的卫生和教育系统正承受着巨大压力，我们随时准备提供支持，帮助这些领域早日恢复正常。

我们将继续努力支持中国的脱贫攻坚工作。我们还将特别关注弱势群体的需求。

我还想借此机会，感谢所有在前线提供医疗卫生和紧急服务的工作人员，感谢他们为应对疫情做出的不懈努力。

我祝愿受到疫情影响的朋友们早日康复。

对整个国际社会，我想强调，国际团结十分必要。我们呼吁世界各国支持中国，以及那些同样可能受到此次疫情影响的其他国家。

重要的是，我们必须停止对疫情受害者的污名化。

正如联合国秘书长古特雷斯所说：“在焦虑加剧的时候，我们必须团结一致、关爱帮助、避免歧视”。

我敦促大家听从中国政府的意见，“保持冷静、正常生活、充满信心”。

联合国正在与中国政府各部门密切合作。

我们持续对中国应对此次疫情暴发的能力充满信心。

我敦促大家遵循世界卫生组织的指导：

互相问候时，请避免身体接触，

与人相见时，请与他人保持一米的距离，

务必经常用肥皂和水或含酒精的免洗洗手液洗手，

咳嗽或打喷嚏时，务必用纸巾遮住口鼻，

最后，请务必学习好口罩正确佩戴、摘取及丢弃的方法。

中国加油！

武汉加油！

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved