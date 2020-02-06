比利时安特卫普港捐款支援中国抗击疫情

人民网布鲁塞尔2月6日电 （记者 任彦）2月5日，比利时安特卫普港务局向中远海运集团慈善基金会捐赠8000欧元，支援中国抗击疫情。

在捐赠仪式上，比利时安特卫普副市长兼安特卫普港务局董事长安妮可·德丽黛尔表示，安特卫普港与中国方面关系非常好，不仅与中远海运集团这样的重要合作伙伴有着密切的生意往来，还与在安特卫普港生活的华人社区有很深的渊源，“看到中国出现新型冠状病毒疫情，我们非常心痛，我们的心和中国人民的心在一起，中国政府和人民正在抗击疫情，我们不能旁观，我们也想贡献自己的力量，因此通过捐款来表达对中国抗击疫情的支持。”

安特卫普港位于比利时安特卫普市西北郊、斯海尔德河两岸，距北海约70公里，是比利时最大港口、欧洲第二大港口。据安特卫普港务局东亚商务经理刘国金介绍，安特卫普港长期与中国保持着密切合作的关系，“一带一路”倡议提出以来，该港主动对接，积极参与“一带一路”建设，2019年与中国的运输量达1400多万吨，比上年增长18.22%，中国是安特卫普港第四大贸易伙伴。按集装箱运输量计算，安特卫普港与中国的运输量近140万标准箱，比2018 年增长16.07%，中国是安特卫普港的第二大集装箱贸易伙伴。

中远海运比利时公司总经理刘腊春代表中远海运集团慈善基金会接受了这笔捐款，他说，非常感谢安特卫普港务局对中国抗击疫情的大力支持，这笔善款将用于购买防疫设备器材，送给疫区需要的人们。“患难见真情，在中国遭遇重大疫情的关键时候，安特卫普港及时伸出援手，我们不仅是生意伙伴，更是真正的朋友。”

德丽黛尔说，中国政府采取了一系列强有力的防控措施，有效地防止了疫情的蔓延，缓解了人们的担忧，此时此刻，“我们选择与中国站在一起，加强与中国企业的合作，而不是保持距离，我们需要共同抗击病毒。”

针对当地有些人因害怕传染上病毒而拒绝去中国超市和中餐馆的现象，她说，“对新型冠状病毒保持警惕是必要的，需要采取一定的预防措施，如勤洗手等，但因为害怕而拒绝和中国人接触，甚至歧视中国人，则是过度反应，是完全不对的。作为安特卫普副市长，我呼吁市民要保持理性，科学对待疫情，我们要合力抗击病毒蔓延，但不能因此而反对中国和中国人。”

德丽黛尔的一个亲戚娶了一位华人女士，因此她的家庭和当地华人接触比较多。“最近一段时间，我们家比以前去中国餐馆吃饭的次数更多了，我们就是想通过这个行动来告诉人们，做好自我防护是必要的，但不能恐慌，不能对华人有敌意。”她说。

出席捐赠仪式的安特卫普港务局副总裁吕克·阿诺特对记者表示，此次疫情在短时间内对中国经济有所影响，但从中长期来看影响不大，在疫情过后中国经济将很快反弹，被暂时抑制的消费市场会迸发出更强劲的活力，对外贸易也会大幅增长。“中国政府一定能克服目前的困难，我对中国经济的发展前景充满信心。”

捐赠仪式结束时，德丽黛尔和阿诺特面对记者镜头，用刚学会的中文说“武汉加油！中国加油！”

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