德中友协联合会呼吁停止对华歧视行为：制造恐慌只会令种族主义者受益

人民网北京2月6日电（张悦、施维）新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，中国政府采取了全面、严格的防控措施，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，获得了世界卫生组织的肯定。尽管如此，一些国家仍对中国疫情作出过激反应，甚至出现了歧视、排斥中国人的情况。近日，德国德中友协联合会发表声明，表达了对中国政府和人民的支持，并呼吁各界停止歧视行为。

该联合会在声明中对一切利用新型冠状病毒疫情制造恐慌、煽动反华情绪、发表辱华仇华言论的行径表示强烈谴责。联合会副主席菲利克斯·库尔茨表示：“我们发现，在过去几天针对中国人的敌对和排斥情绪明显加剧，这是赤裸裸的种族主义。一些媒体公开炒作‘中国制造的病毒’，蓄意制造恐慌。当2009年H1N1流感疫情在美国爆发时，从没有人谈起什么‘美国病毒’。制造恐慌只会令种族主义者受益”。杜塞尔多夫德中友好协会副主席迪特·博宁表示：“比病毒更可怕的是对他人盲目的仇恨与歧视。这只会损害德中两国人民之间的友谊。”

声明强调，中国目前正在采取强有力的措施全力抗击疫情。中国政府采取的措施以及在此期间的坦诚态度也得到了世界卫生组织和许多国家政府的赞扬。声明指出，一方面，新型冠状病毒的致死率并不高，对于免疫力强的健康年轻人来说并不会危及生命；另一方面，在德国被感染的风险非常低，过度反应是没有必要的。

德中友协会联合会在声明中呼吁大家一起努力，共同对抗恐慌，反对种族歧视，为中国提供支持。“敌人是新型冠状病毒，而不是中国人”，声明在最后指出。

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