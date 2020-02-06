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葡萄牙外教：武汉加油！中国加油！

（葡）马善德 Marcos Mendes 编译：鲁扬 实习生张荣

2020年02月06日14:35  来源：人民网-国际频道
 

2020年伊始，新型冠状病毒造成的疫情在中国武汉发生。雪上加霜的是，疫情期正值中国农历新年之际，这也就意味着假期较大的人流量，成千上万的人将从大城市回到自己的家乡与家人团聚。我的女友是中国人，我也在中国工作，于是我也成为了春运大军中的一份子。

新冠病毒造成的疫情发生后，武汉市已切断了与外界的交通，其它城市也采取了相应措施，往返北京的省际大巴也于1月26日停运。我女友的家人非常担心我们回不到北京，因此，我们决定尽快从山西晋中出发，并于29日顺利返回北京。

在回来的路上，高速服务站明显更加安静，没什么人，而且人们都戴着口罩，一些餐厅也已经关门歇业。

我们经过的每一个省界都设有体温检测点，用来测量过往旅客的体温。到达北京后，我们前往离家最近的超市，但是很多蔬菜都因为春节假期而略显供应不足，于是我们又去了另一家，那里的供应一切正常。

由于疫情的原因，北京这座城市也变了模样。现在街上的车辆比以往更少，街上的人也更少，每个人都戴着口罩。酒吧、电影院、卡拉OK等娱乐场所也都已关闭。但是，这并不意味着城市空无一人。到了晚上，望向窗外，这座城市依旧灯火通明。

为了预防病毒传播，所有小区都已采取有效措施。我居住的小区仅开放一个出入口，而且门口总会有门卫测量和记录返京人员的体温。快递和外卖已不再允许送货上门，而是统一放在小区入口处。在其它小区中也可以看到摆放在电梯中的餐巾纸，用来避免人们直接接触电梯按钮，预防病毒传染。

国家层面而言，中国政府决定延长一个星期的春节假期，许多中小学和高校决定推迟开学时间，要求学生不得提前返校。但是教学任务并没有停止，疫情发生后，几所大学和一些机构决定通过网络平台进行线上教学。教职工们在家工作，进行线上教学和讲课。

中国对于病毒的抗击能力有目共睹，全中国上下所有人都在积极对抗新型冠状病毒，媒体也积极报道有关如何有效预防新冠病毒的信息。

我在网上还看到很多中国明星呼吁人们出行要戴口罩的宣传片。出门的人变少了，而且大家全都戴着口罩。一些社会组织和机构自发为医院提供物资，每天都会看到奋战在一线抗击病毒的医生和护士的消息。

尽管已有2万多人感染了新冠病毒，数百人不幸罹难，但有1000多人治愈康复（截至2月6日，编者注）。我相信，中国会采取一切有效措施来控制病毒，中国一定可以渡过难关。最后，向所有与新冠病毒作斗争的人们送上我诚挚的问候与祝福。武汉加油！中国加油！（作者马善德 Marcos Mendes系北京交通大学葡语外教）

(责编：崔越、刘洁妍)
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