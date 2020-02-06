蒙古国企业界为中国防控疫情献爱心

2月5日，中国新任驻蒙古国大使柴文睿（右三）在使馆会见当地爱心企业人士。

人民网乌兰巴托2月5日（记者 霍文）蒙古国最大电信公司Gemnet总裁都勒贡一行5日来到中国驻蒙古国大使馆，就新型冠状病毒肺炎疫情表示慰问，并向中国防疫事业献爱心。驻蒙古国大使柴文睿和使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞李雁军等外交官同他们会见。

都勒贡表示，蒙中两国是永远的邻居，双方经贸往来密切，该企业同中国有关企业有密切的合作。中国发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，始终牵动着蒙古人民的心。我们愿献出自己一份爱心，向中国人民表达慰问和支持。我们坚信，在中国政府高效领导和中国人民团结努力下，中方一定能够很快遏制疫情蔓延。我们愿同中国朋友携手努力，为两国民众的健康事业做出贡献。

柴大使对蒙古国朋友的爱心和善举表示感谢。他说，这次新型冠状病毒肺炎疫情发生后，蒙古国政府和社会各界人士纷纷通过各种方式向中方表达慰问并组织捐赠活动，这反映了近年来中蒙两国关系的高水平发展，体现了两国人民之间真挚的友谊，中方对此非常感动和感谢。中蒙两国山水相连，命运与共。相信在这样的危难时刻，中蒙两国人民一定能够携手合作，共同战胜疫情，保护好两国民众的健康，祝愿蒙古人民度过一个安全、祥和的白月节。

柴大使还介绍了中方积极有效应对疫情的举措，并强调，中国有以习近平同志为核心的党中央强有力领导的优势，有社会主义制度集中力量办大事的优势，有全国人民团结一心、众志成城，不畏艰苦勇于战胜困难的强大精神力量，我们有能力、有信心尽快打赢这场防疫阻击战。

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