封闭近万亿美元市场？美考虑退出WTO政府采购协议

美国政府消息人士披露，总统唐纳德·特朗普正考虑退出世界贸易组织一项价值1.7万亿美元政府采购合同的全球协议，可能将外资排除在近万亿美元的美国政府采购市场之外。

【盟友受伤最深】

彭博社5日援引消息人士的话报道，特朗普政府官员正在传阅一份行政命令草案。根据草案，如果不按美国想法修改世界贸易组织（WTO）的《政府采购协议》，美国将退出该协议。

《政府采购协议》旨在让外国竞争者参与政府采购市场，帮助提高政府采购透明度。美国政府采购市场当前规模约8370亿美元。

美国政府问责局2019年发布的报告显示，美国2015年授予外国企业的政府采购合同金额达120亿美元。其中，给欧洲联盟、日本、韩国和加拿大的合同金额分别为28亿美元、11亿美元、7.55亿美元和6.23亿美元。

若美国退出协议，包括英国、日本、韩国、加拿大和欧盟在内的缔约方将失去在美国政府招标中的特惠准入地位，进而受制于美国《购买美国产品法》。根据该法案，若无特别豁免，大多数外国企业都无法竞标美国政府合同。

彭博社报道，美国若退出《政府采购协议》将令美国与英国、欧盟的贸易谈判复杂化，同时给“美国—墨西哥—加拿大协定”（简称美墨加协定）实施前景带来更大挑战。

美墨加协定将取代原“北美自由贸易协定”，已获墨西哥、美国立法机构批准，尚需加拿大议会批准才能生效。政府采购是这一协定重要议题，一旦出现重大变故，加总理贾斯廷·特鲁多游说议会的难度将加大。

【惯性思维作祟】

一些政治分析师认为，特朗普政府透露退出《政府采购协议》的想法，真正目的是迫使各方重新谈判更有利于美国的协议框架。美方惯用“以退群促让步”套路，即使谈判对象是盟友，也不会有所顾忌。

“美国政府如此行事，对我来说并不意外，”世贸组织前官员斯图尔特·哈宾森说，“他们的总体看法是，世贸组织需要美国，多过美国需要世贸组织。”（徐超）（新华社专特稿）

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