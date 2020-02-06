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为美国中情局效力　伊朗男子将遭处决

2020年02月06日08:42  来源：新华网
 

伊朗方面4日确认，针对一名为美国中央情报局充当间谍的伊朗男子，伊朗最高法院已经核准他的死刑判决，不久将执行。

伊朗媒体报道，这名男子涉嫌向中情局出卖伊朗核项目信息。

【换取报酬】

伊朗司法机构发言人吴拉姆侯赛因·伊斯梅利说，男子名为阿米尔·拉欣普尔，不久将被执行死刑。伊斯梅利没有说明拉欣普尔所涉罪名，没有公布他的年龄和个人背景。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，拉欣普尔涉嫌为美国中情局效力，以伊朗核项目信息换取报酬。

“与这家美国情报机构接触期间，他试图向对方提供一些伊朗核项目信息，拿了不少钱，”这家伊朗官方媒体报道，“拉欣普尔已经……接受审理并获判死刑，伊朗最高法院最近维持他的量刑裁决，他不久将受到惩罚。”

美联社报道，中情局方面暂时没有回应拉欣普尔将被执行死刑一事。

【不止一人】

伊斯梅利说，另一起案件中，两人涉嫌为中情局充当间谍。他们因间谍罪名获判10年监禁、因危害国家安全罪名获判5年监禁，各自合计15年刑期。

伊斯梅利没有公布那两人的姓名和国籍，只说他们为慈善机构工作。

伊朗去年7月发布侦破间谍网络的消息，宣布抓获17名为美国中情局效力的间谍，其中一些人由法院判处死刑。

这不是伊朗第一次判处涉嫌为美国充当间谍的人死刑。伊朗司法部2016年8月宣布已处决曾遭美国绑架、后又回国的核物理学家沙赫拉姆·阿米里，罪名是向美国泄露“绝密”。阿米里“绑架”事件最初曝光时，美国媒体曾报道，美国中情局花费超过500万美元向阿米里购买涉及伊朗核项目的重要信息。

伊朗2015年7月与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。但随着美国2018年5月单方面退出协议、重启并加码对伊制裁，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款。

驻伊拉克美军今年1月3日出动无人机袭杀伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼，伊朗8日向伊拉克境内两处美军基地发射多枚导弹，两国关系骤紧，触发地区局势紧张。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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