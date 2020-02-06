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特朗普年度媒体午宴排除CNN

2020年02月06日08:40  来源：新华网
 

　　作为惯例，美国总统每年发布国情咨文当天都会与电视媒体代表共进午餐，期间举行一场“内吹”记者会，即媒体代表可以自由提问但不得对外报道的发布会，而今年这场活动中，总统唐纳德·特朗普把美国有线电视新闻网（CNN）拒之门外。

　　美联社注意到，对于特朗普的这一做法，美国其他媒体机构或媒体从业人员都选择保持沉默。

　　【不邀请】

　　国情咨文发布当天的新闻午餐会是白宫一项传统，CNN两名知名主播去年获邀参加，其中沃尔夫·布利策将近20年来一场不落。不过，CNN确认，白宫今年没有邀请这家媒体机构旗下任何人，并拒绝评论白宫的决定。

　　特朗普自2016年当选美国总统以来，与美国多家主流媒体关系不睦，转而借助社交媒体直接对外发布重大消息。CNN多次成为特朗普攻击媒体“报道不实”的目标。

　　白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆同样拒绝对新闻午餐会的安排做评论。

　　尽管午餐会的原则是不报道，但一些细节依然外流。据说，2017年的午餐会期间，哥伦比亚广播公司的斯科尔·佩利向特朗普发问：他对媒体记者的攻击会不会令当中一些人处境危险？2018年，据说特朗普在午餐会上对全国广播公司的莱斯特·霍尔特大加斥责，因为他对后者所做的一场采访不满。

　　福克斯新闻频道主播布雷特·拜尔4日参加午餐会后接受连线采访，透露经特朗普允许发布的两则消息：一是国情咨文将“特别低调”；二是特朗普预测来自纽约的民主党女众议员亚历山德里娅·奥卡西奥—科尔特斯可能在预选中挑战参议院民主党领袖查克·舒默。

　　按美联社说法，获邀参加年度媒体午餐会的记者们一般都认为，这是一个传达总统心目中最重要事项的机会，同时也是白宫跟媒体“套近乎”的机会。

　　【不作声】

　　对于特朗普拒绝CNN出席年度媒体午餐会的做法，其他美国媒体机构没有声援CNN，或采取任何关联行动。

　　不过，据一名参加午餐会而不愿公开姓名的媒体记者说，有一名主播以CNN的名义向特朗普发问，或许算是某种程度的“仗义执言”。

　　乔治·华盛顿大学媒体和公共事务学院院长弗兰克·塞斯诺是CNN前驻华盛顿特区办公室主管。他认为：“白宫的做法蛮横无理，激化与媒体以及公众的对峙。”

　　相比之下，英国媒体显得“团结一致”，3日因抗议英国政府区别对待一些媒体记者，那些获准参加一场政府发布会的记者拒绝入场。

　　明尼苏达大学希尔哈媒体伦理与法律研究中心主任简·柯特利说，美国记者应当从英国同行那里得到一些“提示”，继而抵制白宫的媒体午餐会。

　　“如果不必付出多大代价，为何不利用这个机会表明立场？”她告诉美联社记者，“我们也应该那么做，你们应当发出信息：你们不接受那样的做法，应当订立（大家接受的）规矩。”

　　哥伦比亚广播公司前主播丹·拉特说，他对其他美国媒体的表现感到失望。一些媒体的获邀代表私下说，虽然特朗普的做法不妥，但他们不想介入总统与CNN之间的“战争”。还有人认为，这毕竟不是一次官方发布会，否则大家的反应会有所不同。

　　政府卫星有线电视台公关总监霍华德·莫特曼代表一些媒体机构的看法。“我们不能决定邀请谁，但任何一名靠谱的记者都会抓住这个机会，坐下来，向总统发问。”（田野）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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