巴西总统博索纳罗会见杨万明大使表达对中国抗击疫情的支持

人民网巴西利亚2月5日电(记者 范剑青) 当地时间2月5日，巴西总统博索纳罗会见中国驻巴西大使杨万明，对中国抗击疫情表示声援和支持。巴西总统府民办主任，外交部代外长，农业部长，司法部长等在座。

博索纳罗总统首先请杨大使转达他对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。杨大使对此表示感谢，并转达了习近平主席对他的诚挚问候。

博索纳罗总统对中国遭受新型冠状病毒感染肺炎疫情表示深切慰问，对中国政府采取一系列及时、有效和负责任的严格措施表示高度赞赏，相信中国政府和人民有能力取得抗击疫情的最终胜利。

博索纳罗说，巴西和中国都是国际大家庭中的成员，应该相互帮助，共克时艰。值此特殊时期，巴方不会对中方采取限制性措施，将继续向中国敞开大门，巴方将向中方提供力所能及的帮助和支持。巴方感谢中方为巴西撤侨行动提供的协助。巴方愿同中方团结一致，共同战胜困难和挑战。

杨大使对博索纳罗总统和巴西政府给予中国政府和人民的理解和支持表示感谢。杨大使强调，在抗击疫情的特殊时期，中巴友谊更显弥足珍贵。中方有信心、有能力尽快打赢抗击疫情阻击战。中国和巴西是全面战略伙伴，两国进一步加强各领域合作，特别是医疗卫生领域合作，具有重要意义。

博索纳罗总统于2月4日晚在推特和照片墙发文，声援中国抗击疫情的努力。他表示，我们一直关注中国抗击新型冠状病毒的努力。我们感谢中国政府支持巴方接回在中国湖北省的侨民。新型冠状病毒给整个国际社会带来挑战，巴西将继续支持并与中国团结一致，共同抗击疫情。

近期，巴西卫生部长、农业部长、基础设施部长、公民和社会行动部部长、外交部代外长等巴西政府高级官员，国会议员及各界友人纷纷向中方表示慰问，赞赏中国政府本着公开、透明和高度负责任态度抗击疫情，相信并祝愿中国政府和人民早日取得抗击疫情的胜利。

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