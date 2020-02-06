驻巴西大使杨万明出席巴西政府抗击疫情跨部门协调会议并做情况介绍

人民网巴西利亚2月5日电 (记者 范剑青) 2月5日，应巴西总统府民办和外交部邀请，中国驻巴西大使杨万明出席在总统府举行的巴西政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情跨部门协调会议。巴西农业部长、外交部代外长、卫生部常务副部长、国家卫生监督局代局长等在座。

总统府民办主任洛伦佐尼主持会议，表示巴方一直关注中国新型冠状病毒感染肺炎疫情，巴西政府和人民对中国遭受疫情表示深切慰问，相信中方有能力应对疫情。

杨大使介绍了疫情最新情况和中方抗击疫情采取的主要措施。杨大使说，防控疫情是当前中国政府最重要的工作。疫情爆发后，中方高度重视，习近平主席亲自指挥、多次部署相关工作，成立了由李克强总理任组长的中央应对疫情工作领导小组，统一领导，统一指挥，分类指导各地做好疫情防控工作。中方采取了最全面、最严格的防控措施，主要包括三个方面：

一是切断病毒传染链。疫情发源地湖北省武汉市暂停市内公共交通，对所有患者集中隔离，防止病毒向外扩散。在31个省区市启动突发公共卫生事件一级响应，取消大型公共活动，在交通要道对进出人员进行发热监测。疫情爆发正值中国春节，针对节日人员流动大的特点，中国政府宣布在全国范围内延长假期，大力号召市民自我隔离，减少人员流动。据统计，与往年相比，今年春节期间人员流动下降85%。为防止疫情向境外扩散，中方宣布暂停所有团组出境游，在各个口岸对出境旅客进行体检并要求进行健康申报。

二是统筹调度全国医疗资源。中国政府抽调50支医疗队、6000名医务人员支援湖北省，紧急调拨大量医疗物资。用10天左右时间在武汉新建两所专门收治感染患者的医院，第一所已投入使用，有1000个床位，第二所预计2月6日启用，有1600个床位。另外，武汉已建8所、在建3所方舱医院，用于接收轻症患者。

三是积极开展国际合作。中国政府始终本着公开、透明和负责任的态度，积极主动开展国际合作，第一时间向世界卫生组织通报疫情并分享病毒毒株和基因组序列等技术信息。世界卫生组织总干事谭德塞多次表示，中国采取的许多防控举措远远超出应对突发事件的要求，为各国防控疫情树立了新标杆，世卫组织反对对中国采取旅行或贸易禁令。

杨大使说，中方防疫工作正在科学有序推进，目前湖北省以外地区感染日增人数已经出现下降，且治愈人数越来越多。从死亡率看，目前中国境内新冠病毒疫情死亡率约2.1%，境外疫情死亡病例仅1例，出现在菲律宾，而2009年甲型H1N1流感死亡率高达17.4%，2012年中东呼吸综合征死亡率为34.4%，埃博拉疫情死亡率是40.4%。事实和数据表明，中方的防控举措是果决有效的，疫情是可控的，我们有信心、有能力战胜这场疫情。

杨大使说，巴方高度重视疫情防控工作，成立了政府跨部门协调机制。相信巴方严防严控的精神能够有效防控病毒入侵，希望巴方继续理性、冷静、科学地作出判断和应对。值得注意的是，个别国家采取了过度甚至极端限制措施，如取消全部航班、全面禁止中国公民入境、关闭领事机构并撤离人员等，这些做法违背了世卫组织的建议。近期，巴西外交部、卫生部、农业部等部门均明确表示不会对中国采取人员和贸易限制措施，中方对此表示赞赏。巴西政府已经宣布接回在湖北省的侨民，中方尊重巴方决定，将按国际惯例提供必要协助。中国驻巴西使领馆已经连续发布领事提醒，要求在巴华侨华人和中资企业遵守巴方防疫措施，呼吁从国内抵达巴西的中国同胞进行为期14天的居家隔离观察，要求处于“留观期”的中国公民不要前往狂欢节游行活动等人员密集场所。

杨大使最后说，巴西是中国重要的战略伙伴。在特殊时期，我代表中国政府和人民再次感谢博索纳罗总统和巴西政府、人民给予中方的慰问、理解和支持，感谢巴方决定尽己所能向中方提供防疫医疗物资，相信这将在中巴友好关系历史上留下令人难忘的一笔。

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