曹忠明大使介绍疫情防控情况（张朋辉摄）

人民网布鲁塞尔2月6日电（记者 张朋辉）2月5日，中国驻比利时大使曹忠明就新型冠状病毒感染肺炎疫情防控举行记者会，介绍疫情最新情况及中国政府防控举措等，并回答了记者提问。20余家比利时当地和国际、中国媒体及华文媒体参加。

曹忠明大使介绍了新型冠状病毒感染肺炎疫情最新情况及中国政府防控举措，表示中国政府本着对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度，及时采取了一系列坚决果断的防控措施，阻断病源扩散传播，很多举措远超出世卫组织和《国际卫生条例》要求，中国完全有决心、有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。中国的防控努力得到世界卫生组织和国际社会充分肯定，中国为遏制疫情付出了巨大的牺牲和代价，切实减少了疫情向其他国家扩散。

曹大使强调，在防控疫情过程中，中方始终本着公开、透明和负责任的态度，同包括比利时在内的国际社会保持良好沟通协作。中方为比方从武汉接回本国公民提供了必要协助。中国驻比利时大使馆同比方有关部门保持信息畅通，建立疫情信息沟通“快速通道”，并各自指定了专门联络员进行热线对接，共同防范可能出现的紧急情况。使馆通过各种途径提醒广大在比华侨华人、中资企业、留学生做好自身防范，要求近日从中国返比的人员积极采取措施，主动进行居家观察，出现疑似症状及时就医。来比参加“欢乐春节”演出活动的武汉艺术团人员返汉后健康状况正常。比境内迄未出现中国公民感染病例。

曹大使指出，对新型冠状病毒感染肺炎应采取早预防、早发现、早隔离、早治疗的措施，但没有必要过度恐慌。世界卫生组织将新型冠状病毒感染肺炎疫情定为国际关注的突发公共卫生事件，不是担心中国，而是担心其他卫生系统脆弱的国家。谭德塞总干事强调世卫组织不赞成甚至反对对中国实施旅行或贸易禁令。个别国家罔顾世界卫生组织的专业建议，宣布对中国的全面旅行禁令，这种乘人之危的做法在国际交往中并不可取。疫情像一面镜子，能够照出不同国家的不同心态和格局。当前世界各国最理性的做法，就是遵从世卫组织的建议，同中国一道加强合作，共同应对疫情，维护全球公共卫生安全。

曹大使感谢比利时各界人士向中方表达诚挚慰问并给予信任和支持，表示比中经贸委员会、瓦隆大区外贸与外国投资促进总署、弗中商会等纷纷号召当地企业为中国发生疫情地区捐款捐物，体现了比利时人民对中国人民的友好情谊。曹大使对华侨华人和中资机构为抗疫提供医疗物资捐助也表示感谢。

曹大使还就中国疫情防控政策举措、世卫组织宣布疫情为国际关注的突发公共卫生事件、个别国家对华旅行禁令、自华返比人员疫情防范、欧盟对华物资援助、个别欧洲媒体刊登辱华漫画、华人华侨遭遇不公正对待等问题回答了中外记者的提问。

(责编：崔越、刘洁妍)